    मुस्लिम परिवार को मकान बेचने को लेकर हंगामा, आमने-सामने हुए दोनों पक्ष; पुलिस ने कराया समझौता

    By Vinod Phogat Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:31 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सोमदत्त विहार में एक बुजुर्ग दंपती के मुस्लिम परिवार को मकान बेचने को लेकर कालोनी के लोगों ने हंगामा कर दिया। दंपती मुस्लिम परिवार को ही मकान बेचने की जिद पर अड़ गया। जिसके बाद कालोनी के लोग थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह कालोनी के लोगों को शांत करते हुंए दंपती को थाने बुलाया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ।

    मेडिकल थाना क्षेत्र के सोमदत्त विहार फेस-दो में बुजुर्ग रामफल अपनी पत्नी शकुंतला के साथ रहते है। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने मकान का सौदा एक मुस्लिम परिवार को कर दिया। साथ ही तय किया कि पहले वह एक महीना किराये पर रहे। यदि किसी ने विरोध नहीं किया तो वह मकान का बैनामा कर देगें।

    दोनों पक्षों के बीच लिखित में सौदा होने पर तीन दिनों से मुस्लिम परिवार उक्त मकान पर आना-जाना कर रहा था। आसपास के लोगों को इस बारे में पता चली तो उन्होंने दंपती से बातचीत की, जिस पर दंपती अपने मकान को मुस्लिम परिवार को बेचने पर अड़ गए।

    रविवार को कालोनी के लोगों ने मुस्लिम परिवार को मकान बेचने का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। दंपती के नहीं मानने पर बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले को तूल पकड़ते देख दंपती को थाने बुलाया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच घंटों तक वार्ता चली।

    इसके बाद दंपती ने मुस्लिम परिवार से ली रकम को वापस करने पर रजामंदी दी। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि बुजुर्ग दंपती ने कालोनीवासियों के विरोध के चलते मुस्लिम परिवार से ली रकम को वापस कर दिया।

    साथ ही तय हुआ कि कालोनी में जो भी अपने मकान को किराये पर देगा, उस किरायेदार का पहले कालोनी की समिति और थाने में सत्यापन कराना होगा। बिना सत्यापन के मकान किराये पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।