ग्रुप हाउसिंग के प्लाट चाहिएं तो नीलामी में आइए, छह से 17 जनवरी तक होनी है नीलामी

    By Pradeep Diwedi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:50 PM (IST)

    मेरठ विकास प्राधिकरण शताब्दीनगर के सेक्टर दो, आठ और दस में 20 ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों की ई-नीलामी करेगा। इन प्लॉटों में ग्रुप हाउसिंग कम रेजीडेंशियल और ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शताब्दीनगर स्थित सेक्टर दो, सेक्टर आठ व सेक्टर 10 में ग्रुप हाउसिंग के 20 प्लाट हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) इन प्लाटों को नीलामी के माध्यम से बिक्री करेगा। यहां पर ग्रुप हाउसिंग कम रेजीडेंशियल, कामर्शियल कम ग्रुप हाउसिंग व ग्रुप हाउसिंग के प्लाट हैं।

    इनका क्षेत्रफल तीन हजार वर्ग मीटर से अधिक है। 23 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर से इसकी आरक्षित दर शुरू हो रही है। छह से 17 जनवरी तक इसके लिए ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के अधिकारियों ने इच्छुक लोगों से प्लाटों की नीलामी में भाग लेने की अपील की है।