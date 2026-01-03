Language
    मेरठ में जिला कारागार में बंद बदमाश पवन पर लगा गैंगस्टर, पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:30 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। मेरठ जिला कारागार में बंद दो बदमाशों पर गैंगस्टर लगाया गया है। जिसका मुकदमा कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर की ओर से थाने में दर्ज कराया गया है। जिसमें एक गैंग लीडर और दूसरा सदस्य बना है। साथ ही पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य बदमाशों की भी जांच पड़ताल में जुटी है।

    इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा विनय कुमार सिंह ने बताया कि उनके थाना क्षेत्र में कासमपुर गली-24 निवासी पवन कुमार पुत्र यादराम और न्यू रेलवे कालोनी कंकरखेड़ा निवासी मयंक तिवारी पुत्र बालकिशन उर्फ बालकृष्ण तिवारी पर विभिन्न थानों में दस-दस मुकदमें दर्ज हैं। दोनों वर्तमान में मेरठ जिला कारागार में बंद हैं।

    बताया कि डीएम और एसएससपी के आदेश के बाद दोनाें बदमाशों पर गैंगस्टर में कार्रवाई की गई है, जिसमें पवन कुमार को गैंग लीडर और मयंक तिवारी को गैंग का सदस्य बनाया गया है। साथ ही इस गैंग से जुडे अन्य बदमाशों की भी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है।