नाबालिग के मोबाइल से 'आइ लव मोहम्मद' रैली निकालने का मैसेज किया वायरल, चार गिरफ्तार, पाक कनेक्शन भी तलाश रही मेरठ पुलिस

Meerut News मेरठ में जुमे की नमाज के बाद रैली निकालने का मैसेज वायरल करने के आरोप में पुलिस ने मदरसे के मौलाना लुकमान मास्टर आबिर नफीस और फैज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों ने एक नाबालिग के मोबाइल से वाट्सअप ग्रुप पर रैली का मैसेज वायरल किया था। पुलिस वाट्सअप ग्रुप से जुड़े नंबरों की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। जुमे की नमाज के बाद रैली निकालने के मैसेज वायरल करने के आरोप में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित घटना को अंजाम देने के लिए नाबालिगों को मोहरा बना रहे थे। उन्होंने नाबालिग के मोबाइल से वाट्सएप ग्रुप पर जुमे की नमाज के बाद रैली निकालने का मैसेज वायरल कर दिया था।

सरूरपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि खिवाई में वाट्सएप पर नगर पंचायत खिवाई के नाम से एक वाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जिसके एडमिन मदरसे का मौलाना लुकमान और मास्टर आबिर हैंं। कस्बे के ही आरोपित नफीस और फैज पिछले तीन दिन से योजना बना रहे थे कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 'आइ लव मोहम्मद' रैली निकाली जाए। जिसके लिए उन्होंने किसी नाबालिग की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि इस मामले में उन्हे पता था कि नाबालिग पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

शुक्रवार को आरोपित ने नाबालिग का मोबाइल लिया और उसके मोबाइल से जुमे के बाद कस्बा खिवाई में रैली निकालने का मैसेज के साथ वीडियो वायरल कर दिया। साथ ही अन्य लोगों से भी रैली से जुड़ने की बात कही। थानाध्यक्ष ने बताया कि इसके बाद ग्रुप में किसी ने उर्दू में मैसेज प्रसारित किया। जिसमें इस तरह का काम नहीं करने की बात कही।

फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने अपनी तरफ से चार उक्त चारों आरोपितों मौलाना लुकमान, मास्टर आबिर, नफीस और फैज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर, खुफिया विभाग के अफसर भी इस मामले में लगातार नजर बनाकर अधिकारियों को पल-पल की जानकारी दे रहे हैं।

वाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए नंबरों की चल रही जांच, कहीं किसी का पाकिस्तान से तो नहीं था कनेक्शन नगर पंचायत खिवाई वाट्सएप ग्रुप पर वीडियो के साथ मैसेज प्रसारित होने के बाद एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर खिवाई पुलिस चौकी पहुंचे थे। जहां पर उन्होंने पुलिस को सख्ती के साथ कार्रवाई का निर्देश देकर गश्त करने की हिदायत दी थी।

सूत्रों की माने तो पुलिस वाट्सएप ग्रुप से जुड़े मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि कही किसी का पाकिस्तान से कनेक्शन तो नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि आरोपित बरेली जैसी हिंसा को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि सरूरपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला का कहना है कि वाट्सएप ग्रुप बंद हो गया है। किसी का पाकिस्तान से जुड़ने की अभी कोई बात सामने नहीं आई है।