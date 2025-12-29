मेरठ को जाम से जल्द मिलेगी निजात, बच्चा पार्क और डिस्टलरी फाटक पर बनेंगे फ्लाईओवर
मेरठ में जाम की समस्या के समाधान के लिए सेतु निगम ने बच्चा पार्क से तहसील तक और डिस्टलरी फाटक पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। कैंट विधा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। अगर शासन ने स्वीकृति दे दी तो जाम के समाधान में एक कड़ी जुड़ जाएगी। बच्चा पार्क से तहसील तक वहीं डिस्टलरी फाटक पर फ्लाईओवर बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
सेतु निगम ने प्रस्ताव भेजने के बाद कैंट विधायक अमित अग्रवाल को जानकारी दी। विधायक ने यहां पर फ्लाईओवर बनाने के लिए सेतु निगम को पत्र भेजा था। कैंट विधायक ने सोमवार को सेतु निगम के कार्यालय में अधिशासी अभियंता ऋत्विक श्रीवास्तव एवं एई योगेश के साथ बैठक की।
विधायक ने कृषि विश्वविद्यालय के सामने भी फ्लाईओवर बनाने के लिए पत्र लिखा था। इसके लिए सेतु निगम प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यदि इन प्रस्तावों पर शासन की मुहर लग जाती है ताे यह शहर के लिए खुश खबर होगी।
विधायक ने बताया कि डिस्टलरी फाटक पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 54 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार से मिलेंगे, जबकि बाकी धनराशि रेलवे खर्च करेगा। जब शासन से स्वीकृति मिल जाएगी तब रेलवे के पास एनओसी का प्रस्ताव जाएगा। वहीं बच्चा पार्क फ्लाईओवर पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
