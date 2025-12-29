मेरठ को जाम से जल्द मिलेगी निजात, बच्चा पार्क और डिस्टलरी फाटक पर बनेंगे फ्लाईओवर

जागरण संवाददाता, मेरठ। अगर शासन ने स्वीकृति दे दी तो जाम के समाधान में एक कड़ी जुड़ जाएगी। बच्चा पार्क से तहसील तक वहीं डिस्टलरी फाटक पर फ्लाईओवर बनाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सेतु निगम ने प्रस्ताव भेजने के बाद कैंट विधायक अमित अग्रवाल को जानकारी दी। विधायक ने यहां पर फ्लाईओवर बनाने के लिए सेतु निगम को पत्र भेजा था। कैंट विधायक ने सोमवार को सेतु निगम के कार्यालय में अधिशासी अभियंता ऋत्विक श्रीवास्तव एवं एई योगेश के साथ बैठक की।

विधायक ने कृषि विश्वविद्यालय के सामने भी फ्लाईओवर बनाने के लिए पत्र लिखा था। इसके लिए सेतु निगम प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यदि इन प्रस्तावों पर शासन की मुहर लग जाती है ताे यह शहर के लिए खुश खबर होगी।