    मेरठ: जाकिर कॉलोनी में मामूली कहासुनी पर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, पिस्टल समेत एक पकड़ा

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:48 PM (IST)

    मेरठ की जाकिर कॉलोनी में मामूली कहासुनी के बाद दो गुटों में देर रात हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने धारदार हथियारों से हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिं ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जाकिर कालोनी में दो युवकों में मामूली कहासुनी हो गई। देर रात दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि गोली लगने से कोई घायल नहीं हुआ।

    एक आरोपित ने उस सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी निकाल ली जिसमें फायरिंग की घटना कैद हुई थी। पुलिस ने फायरिंग के एक आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल व जबरन निकाली गई डीवीआर भी बरामद कर ली है। बाकी आरोपितों की पुलिस तलाश कर रही है।

    गुरुवार दोपहर लक्खीपुरा निवासी आरिफ और श्यामनगर निवासी शहबाज में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडे व धारदार हथियार लेकर मौके पर पहुंच गए। कालोनी के जिम्मेदार लोगों ने समझाकर दोनों पक्षों को शांत कर घर भेज दिया। देर रात दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए।

    शहबाज अपने 10-12 साथियों संग आरिफ के घर पहुंच गया। उन्होंने वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आरिफ ने अपने दोस्त जाकिर कालोनी गली नंबर-4 निवासी शोएब को सूचना दी। शोएब साथियों संग वहां पहुंचा। उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। इससे अफरा-तफरी मच गई।

    सहमे लोगों ने लोहियानगर थाना पुलिस को सूचना दी। उधर, फायरिंग के बाद शहबाज व उसके साथी फरार हो गए।शोएब ने आरिफ के घर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे को देखा। वह घर के अंदर गया और धमकाकर उस कैमरे की डीवीआर को कब्जे मेंं ले लिया जिसमें फायरिंग की पूरी घटना कैद हुई थी।

    सूचना पर लोहियानगर पुलिस मौके पर पहुंची तथा पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शोएब को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल व डीवीआर भी बरामद कर ली। पुलिस डीवीआर से फायरिंग करने वाले आरोपितों की पहचान का प्रयास कर रही है। देर शाम तक फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी।
     