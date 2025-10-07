Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर दबोचा, फरार होने का मौका देख करने लगा फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    Encounter in Meerut मेरठ में सदर थाना बाजार पुलिस ने डेरी संचालक से रंगदारी मांगने के आरोपित हिस्ट्रीशीटर सिज्जू को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। सिज्जू पहले डेरी पर रंगदारी मांगने गया था पुलिस से तमंचा छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था तभी जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    मेरठ डेरी संचालक से रंगदारी मांगने का आरोपित हिस्ट्रीशीटर मुठभेड़ में घायल

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर थाना बाजार पुलिस ने डेरी संचालक से रंगदारी मांगने वाले हिस्ट्रीशिटर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। पुलिस आरोपित को तमंचा बरामद कराने के लिए कैंट स्टेशन लेकर गई थी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है l

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार नौचंदी थाना क्षेत्र के रामबाग कॉलोनी निवासी हाजी फिरोज अली की सोतीगंज में दूध की डेरी है l रविवार रात में डेरी पर फिरोज का बेटा बैठा हुआ था l इसी दौरान हिस्ट्रीशिटर अज्जू का भाई सिज्जू डेरी पर पहुंचा और रंगदारी की मांग की l सिज्जू ने रंगदारी देने से मना किया तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट करते हुए स्कूटी में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख आरोपित हथियार लहराते हुए फरार हो गया था। 

    पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। सोमवार को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। देर रात में पुलिस टीम सिज्जू को तमंचा बरामद कराने के लिए कैंट स्टेशन लेकर गई थी l तमंचा बरामद करने के दौरान आरोपित ने तमंचा उठाकर पुलिस टीम पर फायर कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जवाबी फायरिंग की तो एक गोली आरोपित के पैर में जा लगी। जिससे वह घायल हो गया l पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया है l

    दून हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक घायल

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। दौराला निवासी अमित कुमार अपनी रिश्तेदारी में बागपत जाने के लिए घर से निकला था। रिश्तेदार के घर धार्मिक कार्यक्रम था, जिसमें उसे शामिल होना था। बाइक पर सवार युवक दिल्ली देहरादून हाईवे पर दायमपुर कट के पास पहुंचा, तभी दिल्ली की और जा रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।

    टक्कर लगते ही वह सड़क किनारे गिरा। गनीमत रही कि हादसे में अमित के सिर्फ हाथ और पैर में चोट लगी। हेलमेट भी पहना था। जब तक भीड़ जमा होती, तब तक चालक कार लेकर भाग निकला। राहगीरों ने घायल का उपचार कराया। सूचना पर अमित के स्वजन मौके पर पहुंचे और उसे अपने साथ ल घर ले गए। कंकरखेड़ा पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में तैयारी नहीं मिली है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।