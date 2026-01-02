सब्जी काटने वाले चाकू से गर्दन पर दो वार कर डॉइवर ने की आत्महत्या, इन बड़ी बीमारियों ने से था परेशान

जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर की रेलवे कालोनी में बेडरूम के अंदर सब्जी काटने वाले चाकू से गर्दन पर दो वार कर चालक ने आत्महत्या कर ली। मृतक चार साल से किड़नी और लीवर की बीमारी से पीड़त था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जा रही है।



उत्तराखंड के नैनीताल निवासी 30 वर्षीय मुकेश जोशी 20 साल पहले मेरठ में आकर परिवार के संग रहने लगे थें। मुकेश के पिता कैलाश जोशी की मौत हो चुकी हैं। मुकेश जोशी ने एक माह पहले परतापुर की रेलवे कालोनी में एक माह से किराए पर रहने लगे। यह मकान अछरोंडा निवासी दीपक का हैं। मुकेश के साथ उसकी बहन ज्योति और मां गंगादेवी साथ रहती हैं। मुकेश निजी वाहन पर चालक था। पिछले चार साल से वह किड़नी और लीवर की बीमारी से पीड़ित था।

एसओ अजय शुक्ला ने बताया कि दोपहर को करीब दो बजे मां गंगादेवी और बहन ज्योति रसोई में खाना बना रही थी। तभी मुकेश जोशी बेडरूम में गया। रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू साथ ले गया। बेड पर कंबल डालकर लेट गया। कंबल के अंदर से ही मुकेश जोशी अपनी गर्दन पर चाकू से दो वार किए। गंगादेवी बेडरूम में पहुंची। तब खून से लथपथ मुकेश जोशी को देखकर घबरा गई।

उसने शोर मचाया तभी आसपास किराए के मकानों में रहने वाले लोग पहुंचे। तत्काल ही मुकेश को उठाकर सुभारती मेडिकल कालेज ले गए, जहां उपचार के दौरान डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसओ अजय शुक्ला ने बताया कि घटना के बाद फोरेसिंक टीम को भी बुलाया गया था। प्रथम जांच में सामने आया कि लीवर और किड़नी की बीमारी से क्षुब्ध होकर मुकेश जोरी ने चाकू से काटकर मौत को गले लगाया है। हालांकि पुलिस की टीम दूसरे पहलुओं पर भी घटना की जांच कर रही है।



गर्दन पर चाकू से खुद दो वार कर आत्महत्या करने की कहानी नहीं हो रही हजम



2021 में शास्त्रीनगर मेें अमित की पत्नी पिंकी ने कटर से हाथों पर वार किए, फिर गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। घटना स्थल को देखकर सभी यही समझ रहे थे। सवाल उठ रहा था कि कटर या चाकू से एक बार वार करने के बाद खुद पर दूसरा वार करना बहुत मुश्किल होता है। इसी के मद्देनजर उस घटना की विस्तार से जांच की, जिस आफिस के अंदर घटना हुई थी। उसमें लगे सीसीटीवी कैमरे से स्पष्ट हुआ था कि पिंकी पर उसके ससुर रामकिशन ने कटर से वार कर हत्या की थी।