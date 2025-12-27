Language
    मेरठ-दिल्ली रोड का दोनों साइड से होगा चौड़ीकरण, 70 दुकानों और भवनों का अधिग्रहण; मुआवजे को लेकर भी अपडेट

    By Anuj Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    दिल्ली रोड को रैपिड रेल कॉरिडोर के कारण संकरा होने के बाद चौड़ा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया है और 70 व ...और पढ़ें

    दिल्ली रोड पर जगदीश मंडप के सामने इसी स्थान से होना है सड़क का चौड़ीकरण। इन दुकानों से किया जा रहा है जमीन का अधिग्रहण। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रैपिड रेल कारिडोर के भूमिगत होने के कारण संकरी हुई दिल्ली रोड को दोनों ओर तीन तीन मीटर चौड़ा करने का समय आ गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। 70 व्यापारियों और भूमि मालिकों के अवार्ड तैयार कर लिए गए हैं और मुआवजा राशि का वितरण भी शुरू हो गया है। भूमि मालिकों को मालिकाना हक के दस्तावेज उपलब्ध कराने हैं, उनकी पुष्टि होते ही मुआवजा राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाने लगी है।

    अधिकारियों का दावा है कि अगले सप्ताह में मुआवजा वितरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस अधिग्रहण में पांच दुकानें पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है। ये व्यापारी दुकान के बदले में दुकान की मांग कर रहे हैं। इस पर कोई फैसला अभी तक एनसीआरटीसी और जिला प्रशासन ने नहीं लिया है। वहीं अधिग्रहण से छूटे चार खसरा संख्या की जमीनों के मालिकों से भी सीधे बैनामा करने के लिए वार्ता की जा रही है।

    दिल्ली रोड पर जगदीश मंडप के सामने रैपिड रेल कारिडोर के कारण सड़क संकरी हो गई हैं और वहां जाम लग रहता है। एनसीआरटीसी ने सड़क के दोनों ओर नाला शिफ्ट करके सड़क को तीन-तीन मीटर चौड़ा करने की तैयारी की है।

    एनसीआरटीसी के प्रस्ताव के तहत 70 दुकानों और भवनों से जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इस अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। मुआवजा राशि के अवार्ड तैयार कर लिए गए हैं। अब भूमि मालिकों से जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज लेकर उनका सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद मुआवजा राशि दी जा रही है। कई व्यापारियों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है। दावा है कि अगले सप्ताह में मुआवजा भुगतान का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

    छोड़ दिए चार खसरे, अब सीधे बैनामे के लिए मना रहे

    एनसीआरटीसी के भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में अहम स्थानों के चार खसरा संख्या को छोड़ दिया गया। अब सामने आया कि बहादुर मोटर के आसपास तथा बेरीपुरा मोड़ वाली दुकानों की जमीन का अधिग्रहण वहीं हुआ है। इनके बिना चौड़ीकरण संभव नहीं है। इन जमीनों के मालिक व्यापारियों से साथ एनसीआरटीसी के अधिकारी वार्ता कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि इनसे जमीन का सीधे बैनामा करा लिया जाए ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया में लगने वाला समय बचाया जा सके। व्यापारी राजीव जैन, अमित सचदेवा, जितेंद्र शर्मा, मुनीष, दीपांशु ने बताया कि इसे लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

    पांच व्यापारियों की मांग, दुकान के बदले दुकान
    बहादुर मोटर के सामने स्थित पांच दुकानें पूर्ण रूप से अधिग्रहण में शामिल हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनका रोजगार समाप्त हो जाएगा। वे लंबे समय से दुकान के बदले दुकान की मांग कर रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन और एनसीआरटीसी में से कोई भी इस संबंध में निर्णय नहीं ले रहा है। उन्होंने मांग पूरी न होने तक जमीन पर कब्जा न देने तथा परिवार समेत भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।

    दिल्ली रोड के चौड़ीकरण के लिए मुआवजा भुगतान शुरू कर दिया गया है। जल्द यह प्रक्रिया पूरी करके चौड़ीकरण का कार्य शुरू कराया जाएगा। -डा. वी के सिंह, जिलाधिकारी