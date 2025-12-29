शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर रिटायर्ड अधिकारी के बेटे से 47 लाख की ठगी, मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने जल निगम से रिटायर्ड एसडीओ के पुत्र को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर 46.97 लाख रुपये ठग लिए। साइबर अपराधियों ने युवक से 15 दिनों में अलग-अलग खातों में पैसा ट्रांसफर करा लिया।

युवक ने जब रकम का मुनाफा मांगा तो उन्होंने मोबाइल फोन बंद कर लिए। साइबर सेल थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह है पूरा मामला परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित राजकमल एंक्लेव निवासी अनिल कुमार वर्मा जल निगम से एसडीओ के पद से रिटायर्ड है। उनके बेटे प्रतीक वर्मा ने साइबर सेल थाने में दी तहरीर में बताया कि गत नौ दिसंबर को उनके मोबाइल पर एक काल आई थी।

कॉलर ने अपना नाम साहिल कुमार बैरवा बताया। कॉलर ने उन्हें शेयर ट्रेडिंग में रकम लगाकर मुनाफा कमाने का लालच दिया। कॉलर की बातों में आकर उनके खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उसे कुछ मुनाफा मिला।

इसके बाद वह कॉलर के जाल में फंसते चले गए और 15 दिन में 13 बार में उन्होंने 46.97 लाख रुपये आरोपित के बताएं खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब उन्होंने अपनी रकम का मुनाफा मांगा तो आरोपित का फोन बंद आने लगा।