मेरठ में पेंशन फॉर्म अपडेट कराने का झांसा देकर ठगी, साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ाए 5.46 लाख
मेरठ में साइबर ठगों ने पेंशन फॉर्म अपडेट कराने के नाम पर एक व्यक्ति से 5.46 लाख रुपये ठग लिए। अपराधियों ने फोन करके बैंक डिटेल्स और ओटीपी मांगा, जिसके बाद खाते से पैसे निकाल लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर अपराधों में वृद्धि को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति के व्हाट्सएप पर पेंशन फॉर्म का लिंक अपलोड कराकर 5.46 लाख रुपये की ठगी कर ली। व्यक्ति ने साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर अपनी रकम वापस मंगाने की गुहार लगाई। साइबर सेल ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की सैनिक विहार कॉलोनी निवासी मनोज कुमार ने साइबर सेल थाने में दी तहरीर में बताया कि गत 26 नवंबर को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात कॉल आती है। इसी दौरान कॉलर दूसरे नंबर से उनके व्हाट्सएप पर एपीके के नाम से एक फाइल भेजता है।
फाइल का नाम पीएनबी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट डॉट एपीके लिखा हुआ था। कॉलर ने उनसे पेंशन फॉर्म को अपडेट करने के नाम पर उनकी बैंक व डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल ले ली। इसके बाद 27 नवंबर की रात 11 बजे तक उनके बैंक खाते से आरोपित ने 5.46 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए।
अगले दिन पीड़ित ने इसकी जानकारी साइबर सेल थाने में दी। साइबर सेल थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। साइबर सेल थाना प्रभारी सत्यप्रकाश का कहना है कि पीड़ित की तहरीर मिलने पर आरोपित का बैंक खाता फ्रीज करा दिया है। जल्द ही पीड़ित की रकम वापस कराई जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।