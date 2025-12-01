मेरठ में पेंशन फॉर्म अपडेट कराने का झांसा देकर ठगी, साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ाए 5.46 लाख

जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति के व्हाट्सएप पर पेंशन फॉर्म का लिंक अपलोड कराकर 5.46 लाख रुपये की ठगी कर ली। व्यक्ति ने साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर अपनी रकम वापस मंगाने की गुहार लगाई। साइबर सेल ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की सैनिक विहार कॉलोनी निवासी मनोज कुमार ने साइबर सेल थाने में दी तहरीर में बताया कि गत 26 नवंबर को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात कॉल आती है। इसी दौरान कॉलर दूसरे नंबर से उनके व्हाट्सएप पर एपीके के नाम से एक फाइल भेजता है।

फाइल का नाम पीएनबी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट डॉट एपीके लिखा हुआ था। कॉलर ने उनसे पेंशन फॉर्म को अपडेट करने के नाम पर उनकी बैंक व डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल ले ली। इसके बाद 27 नवंबर की रात 11 बजे तक उनके बैंक खाते से आरोपित ने 5.46 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए।