Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    व्यापारी के खाते से साफ किए 46.97 लाख...पीड़ित ने की साइबर सेल में शिकायत

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    मेरठ के दिल्ली रोड निवासी एक व्यापारी प्रतीक वर्मा के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 15 दिनों में 46.97 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने इस संबंध मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने दिल्ली रोड निवासी एक व्यापारी के बैंक खाते से 15 दिन में 46.97 लाख रुपये साफ कर दिए l ठगी के शिकार व्यापारी ने साइबर सेल थाने में शिकायत देकर अपनी रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है l

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली रोड स्थित राजकमल एन्क्लेव निवासी प्रतीक वर्मा ने साइबर सेल थाने में शिकायत देकर बताया कि नौ दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच उनके दो बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने 46.97 लाख रुपये साफ कर दिए l बैंक खाते से इतनी रकम साफ होने के बारे में जब व्यापारी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी जानकारी साइबर सेल थाने में शिकायत दर्ज कराई l

    साइबर सेल थाना प्रभारी महेश राठौर का कहना है कि पीड़ित कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है l साइबर सेल टीम लगी है l जल्द ही पीड़ित की रकम वापस दिलाई जाएगी l

    घर में घुसकर पिता-पुत्र से की मारपीट

    मेरठ : लालकुर्ती थाना क्षेत्र के बूचड़ी रोड पर एक व्यक्ति ने घर में घुसकर पिता-पुत्र से मारपीट कर दी। मारपीट में पुत्र घायल हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बूचड़ी रोड निवासी संजय कुमार का घोसी मुहल्ला निवासी बादल से विवाद चल रहा है।

    शनिवार शाम को बादल संजय के घर पहुंचा और मारपीट कर दी। संजय का बेटा उमंग बचाने आया तो आरोपित ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। मारपीट में उमंग का सिर फट गया। थाना प्रभारी हरेंद्र जादौन का कहना है कि पीड़ित संजय की तहरीर पर बादल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।