Meerut Crime: युवतियों से छेड़छाड़ करते दो मनचलों को लोगों ने पकड़ा, जमकर की धुनाई

जागरण संवाददाता, मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र स्थित मलियाना में गली में खड़ी युवतियों से छेड़छाड़ करते दो मनचलों को लोगों ने दबोच लिया। लोगों ने पकड़े गए दोनों मनचलों की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुधवार रात में तीन युवतियां अपने घर के सामने गली में खड़ी होकर आपस में बातें कर रही थीं। इसी दौरान आकाश व करन नामक दो मनचले आए और युवतियों पर टिप्पणी करने लगे।