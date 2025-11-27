Language
    Meerut Crime: युवतियों से छेड़छाड़ करते दो मनचलों को लोगों ने पकड़ा, जमकर की धुनाई

    By Vinod Phogat Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:15 AM (IST)

    मेरठ में युवतियों से छेड़छाड़ करने के आरोप में दो मनचलों को लोगों ने पकड़कर पीटा। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। युवतियां अपने घर के सामने गली में खड़ी होकर आपस में बातें कर रही थीं। इसी दौरान दो मनचले आए और युवतियों पर टिप्पणी करने लगे।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र स्थित मलियाना में गली में खड़ी युवतियों से छेड़छाड़ करते दो मनचलों को लोगों ने दबोच लिया। लोगों ने पकड़े गए दोनों मनचलों की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया।

    पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुधवार रात में तीन युवतियां अपने घर के सामने गली में खड़ी होकर आपस में बातें कर रही थीं। इसी दौरान आकाश व करन नामक दो मनचले आए और युवतियों पर टिप्पणी करने लगे।

    मकान के अंदर बैठे युवतियों के स्वजनों ने मनचलों की हरकतें देख उन्हें दबोच लिया और जमकर पिटाई की। इसके बाद दोनों को मलियाना चौकी पुलिस को सौंप दिया। थाना प्रभारी अरुण मिश्रा का कहना है कि युवतियों के स्वजन ने मनचलों के खिलाफ तहरीर देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया है।

