    बाइक से गिरे तो ट्रक का पहिया सिर के ऊपर से गुजरा, मेरठ में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत

    By Lokesh Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    मेरठ के बागपत रोड पर ट्रक ने दो हलवाइयों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक बाइक सवार का थैला साइकिल सवार के हैंडल में फंसने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक और चालक की पहचान कर ली है और तलाश जारी है। मृतकों की पहचान जितेंद्र और प्रवीण के रूप में हुई है, जो शादी में हलवाई का काम करते थे। इस घटना से उनके परिवारों में मातम छा गया है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बागपत रोड पर साइकिल से घर लौट रहे दो हलवाई की को ट्रक ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। साइड में जा रहे साइकिल सवार के हैंडल में बाइक सवार का थैला फंस गया। इससे वह सड़क पर गिर गए और ट्रक की चपेट में आए। एक युवक के सिर पर ट्रक का पहिया उतर गया जबकि दूसरे का सिर सड़क पर टकरा गया।

    दोनों ने मौके पर दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर मर्चरी भेज दिया। जेब से मिले सामान से पुलिस ने उनके स्वजन को सूचना दी। पुलिस के अनुसार, ट्रक व चालक की पहचान हो गई है। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

    बागपत रोड के शेखपुरा निवासी 35 वर्षीय जितेंद्र सुभारती यूनिवर्सिटी के पास चाउमीन का ठेला लगाता था। उसके पास दोस्त जितेन्द्र भी रहता है।दोनों शादी विवाह में भी हलवाई का काम करते हैं। रविवार सुबह जितेंद्र दोस्त 30 वर्षीय प्रवीण के साथ किसी शादी में काम कर बाइक से घर लौट रहे थे। पीछे बैठे प्रवीण के हाथ में एक थैला था। जिसमें काफी सामान था।

    दोनों जब बागपत रोड पर मलियाना पुलिस चौकी के पास पहुंचे तभी साइड में चल रहे एक बुजुर्ग साइकिल सवार की हैंडल में थैला फंस गया। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और दोनों बाइक समेत सड़क पर गिर गए। इसी बीच पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में दोनों आ गए। प्रवीण के सिर के ऊपर से ट्रक का पहिया उतर गया।

    बाइक से गिरने से जितेंद्र का सिर जमीन से टकराया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया लेकिन वह हाथ नहीं आया।

    सड़क पर बाइक व दो शव पड़े होने से बागपत रोड पर जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर टीपीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्वजन को दुर्घटना की सूचना दी। वह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को मर्चरी भिजवा दिया।

    प्रवीण और जितेंद्र की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। प्रवीण मलियाना फ्लाईओवर के पास स्थित एक कंपनी में गेंद बनाने का काम करता था। जितेंद्र व प्रवीण को एक माह पहले ही उसके भाई सतीश ने सुभारती के पास चाउमीन का ठेला लगवाया था। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक कमरा लेकर दोनों साथ रहते थे।