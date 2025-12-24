मेरठ में दो दारोगा-सिपाही को दौड़ा कर पीटा, कपड़े फाड़ किया अर्धनग्न

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। ग्राम सठला में युवक को बंधक बनाकर मारपीट की सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी सठला, एक अन्य दारोगा व सिपाही पर मंगलवार रात तीन युवकों ने अपने साथियों संग हमला बोल दिया। उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और सरकारी असलाह छीन लिए। सिपाही के कपड़े फाड़कर उसे अर्धनग्न कर दिया। सीओ मवाना पंकज लवानियां व इंस्पेक्टर मवाना पूनम जादौन ने कर्मियों को छुड़ाया। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

मारपीट में घायल युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया। उनसे एक अवैध .32 बोर की पिस्टल भी बरामद की। देर रात एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने मवाना पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ सख्त कारवाई व अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। पुलिसकर्मियों से मारपीट की बात से पुलिस इंकार करती रही। बुधवार सुबह मारपीट की वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुई तो पुलिस ने इसकी जानकारी से इंकार किया।

परीक्षितगढ़ के गांव रामनगर निवासी नितिन पुत्र भारतवीर ने एक वर्ष पहले पहले सठला निवासी तलहा पुत्र अब्दुल गफ्फार, उसके दिव्यांग भाई अब्दुल कादिर, दिल्ली निवासी गुलाब पुत्र नवाब से खेती की जमीन का सौदा 30 लाख रुपये में किया था। बैनामे से पहले जमीन का सौदा खत्म हो गया। पंचायत में फैसले के बाद नितिन को तलहा ने18 लाख रुपये लौटा दिए।

मंगलवार को बकाया 12 लाख रुपये देने तय हुआ। भारतवीर ने बताया कि नितिन करीब साढ़े आठ बजे आरोपितों के घर गांव सठला पहुंचा। वह उसे एक कैफे पर ले गए। तीनों ने साथियों संग नितिन को लोहे की राड व डंडों से बुरी तरह पीटा। उसका दायां पैर तोड़ दिया। किसी ने नितिन को बंधक बनाकर पीटने की सूचना सठला चौकी इंचार्ज संदीप कुमार को दी। वह दारोगा सौरभ रावत की कार से सिपाही सुनील संग मौके पर पहुंचे। तीनों को पकड़ने का प्रयास किया तो वह पुलिस से भिड़ गए।

दोनों दारोगा व सिपाही से मारपीट की और उनके असलाह छीन लिए। दारोगा की वर्दी व सिपाही सुनील की टीशर्ट फाड़ दी। गांव में बदमाशों के तलाह के अपहरण की सूचना दी तो काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेरकर मारपीट शुरू कर दी।