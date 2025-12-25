क्रिसमस के दिन यूपी में सबसे ठंडा रहा मेरठ, दिन में धूप निकलने के बाद भी ठिठुरते रहे लोग
मेरठ में ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे यह प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बन गया। बुधवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही, तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। ठंड के तेवर लगातार बढ़ रहे हैं। मेरठ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। बुधवार की रात मेरठ में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार की आधी रात क्रिसमस की प्रार्थना को गिरजाघरों में जुटे लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुरते रहे। गुरुवार को धूप निकली लेकिन पारा 17.9 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ पाया। चार सालों में क्रिसमस का दिन सबसे ठंडा रहा।
हिमालय क्षेत्र से पश्चिम विक्षोभ के गुजर जाने के बाद ठंड़ बढ़ गई है। मौसम विज्ञानियों ने क्रिसमस पर तापमान गिरने का पूर्वानुमान जताया था। मेरठ और एनसीआर के कई शहरों में तापमान में खासी गिरावट रिकार्ड की गई है। सुबह के समय धुंध छायी रही। आदृता 100 प्रतिशत तक पहुंच गई। ठंड में सूरज देव भी दोपहर बाद निकले।
ठंडी उत्तर पूर्वी हवाएं दिन में धूप निकलने के बाद वातावरण में कंपकंपी घोलती रहीं। क्रिसमस का अवकाश होने के कारण लोग बाजारों और चर्चों में सजावट देखते नजर आए। शाम घिरने के बाद वातावरण में ठिठुरन बढ़ गई।
मौसम में अचानक बदलाव और हवाएं चलने से दिन में वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। लेकिन सुबह और शाम होने के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डा. यूपी शाही ने बताया कि 27 तक मौसम ऐसा ही रहेगा। ठंड और कोहरे का प्रकोप बना रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।