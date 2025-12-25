क्रिसमस के दिन यूपी में सबसे ठंडा रहा मेरठ, दिन में धूप निकलने के बाद भी ठिठुरते रहे लोग

जागरण संवाददाता, मेरठ। ठंड के तेवर लगातार बढ़ रहे हैं। मेरठ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। बुधवार की रात मेरठ में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार की आधी रात क्रिसमस की प्रार्थना को गिरजाघरों में जुटे लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुरते रहे। गुरुवार को धूप निकली लेकिन पारा 17.9 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ पाया। चार सालों में क्रिसमस का दिन सबसे ठंडा रहा।

हिमालय क्षेत्र से पश्चिम विक्षोभ के गुजर जाने के बाद ठंड़ बढ़ गई है। मौसम विज्ञानियों ने क्रिसमस पर तापमान गिरने का पूर्वानुमान जताया था। मेरठ और एनसीआर के कई शहरों में तापमान में खासी गिरावट रिकार्ड की गई है। सुबह के समय धुंध छायी रही। आदृता 100 प्रतिशत तक पहुंच गई। ठंड में सूरज देव भी दोपहर बाद निकले।