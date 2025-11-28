4 साल में नवंबर में सबसे कम 7.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा मेरठ का न्यूनतम पारा, दिसंबर के शुरुआत में सताएगी शीतलहर

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में इस बार सर्दी ने पिछले वर्ष की तुलना में पहले दस्तक दे दी है। नवंबर अभी समाप्त नहीं हुआ है और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। चार साल में पहली बार नवंबर में तापमान में इतनी गिरावट हुई है।

वहीं, दिन में मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। इससे पहले वर्ष 2021 में 24 नवंबर को इससे कम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तापमान गिरने से रात में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में रहा, जबकि दोपहर में लगभग 20 दिन बाद पीएम 2.5 की मात्रा संतोषजनक स्थिति में रिकॉर्ड हुई।

बुधवार की शाम से तेज ठंडी हवा महसूस की गई। सीजन में पहली बार इतनी ठंड महसूस की गई। रात बीतते-बीतते तापमान सामान्य से दो डिग्री नीचे पहुंच गया। यह न सिर्फ सीजन की बल्कि चार साल में नवंबर की सबसे ठंडी रात रही।

गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों ने दिसंबर के आरंभ में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। कोहरा पड़ने की भी आशंका है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी।



ओजोन खराब स्तर पर पहुंची प्रदूषण और तापमान का सीधा संबंध जनपद में नजर आ रहा है। रात में तापमान गिरने और आर्द्रता बढ़ने से पीएम 2.5 की सांद्रता 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के आसपास बनी रही। गुरुवार को सुबह 10 बजे जयभीम नगर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 रहा।