यूपी के इस जिले में आने वाले दिनों में 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा, कम होने का नाम नहीं ले रही ठिठुरन

जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में लगातार तीसरे दिन नाम मात्र को धूप निकली। दिन का तापमान लगातार सामान्य से कम होने से गर्म वस्त्र से लैस होने के बावजूद लोगों की कंपकंपी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शनिवार को अधिकतम तापमान 15.8 और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मौसमीय सिस्टमों के ताजा रुझानों स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में ठंड के तेवर और बढ़ेंगे।

अधिकतम तापमान 14 और न्यूनतम तापमान पांच डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। शनिवार को दोपहर में कुछ मिनटों के लिए धूप निकली। लेकिन जल्द ही फिर से बादलों ने आगोश में ले लिया। दिन में सर्दी ने हलकान किया। घर के अंदर लोग ठिठुरते नजर आए।

शाम होते ही सर्दी और सितम ढाती नजर आई। दिन में धूप न निकलने से दिन और रात के तापमान का अंतर कम हो गया है। शनिवार को यह अंतर छह डिग्री था वहीं शुक्रवार को यह 4.9 डिग्री था। मेरठ कालेज के भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष डा. कंचन सिंह ने बताया कि ऊपरी वायु मंडल पर ठंडी हवाओं का संचरण हो रहा है।

इसी करण ऊंचाई वाले बादल और प्रदूषण की धुंध भी छायी हुई है। जो सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोक रही है। 24 घंटे के अंतराल में तापमान का अंतर कम हो गया है जो तापमान सुबह के समय है वहीं देर दोपहर और शाम के समय भी है। इसी लिए ठंड का अहसास बढ़ गया है।