तमंचा लेकर कॉलेज में परीक्षा देने आ गया B. Pharma का छात्र, बोला- कोई भी केंद्र पर कर सकता है हमला 

जागरण संवाददाता, मेरठ। दीवान इंस्टीट्यूट में परीक्षा देने आए बीफार्मा के छात्र को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसका कहना था कि छात्रों से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। आशंका थी कि कोई भी परीक्षा केंद्र पर हमला कर सकता है। पुलिस की चेकिंग के दौरान छात्र ने दीवान कालेज की पार्किंग में खड़ी कार के अंदर तमंचा छिपा दिया था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान तमंचा बरामद कर लिया है।



खरखौदा के नयागांव निवासी विकास त्यागी फफूंडा रोड स्थित एनके विहार कालेज से बीफार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड में एक निजी कंपनी में नौकरी भी करते हैं। सोमवार को विकास त्यागी दिल्ली हाईवे स्थित दीवान इंस्टीट्यूट में बीफार्मा की परीक्षा देने आए थे। इसी बीच कालेज के कुछ छात्रों ने पुलिस को सूचना दी।

बताया गया कि विकास त्यागी तमंचा साथ लेकर आए है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही विकास त्यागी ने तमंचा अपनी कार में छिपा दिया। उनकी कार दीवान कालेज की पार्किंग में खड़ी हुई थी। पुलिस ने कार की तलाशी के दौरान तमंचा बरामद कर लिया। उसके बाद विकास त्यागी को थाने लेकर आ गए।

एसओ अजय शुक्ला ने बताया कि विकास त्यागी का कहना था कि कालेज में गुटबाजी के चलते रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में हमला हो सकता था। अपनी सुरक्षा के मद्देनजर ही तमंचा लेकर आया था। यह तमंचा उसने कहां से खरीदा है। इसकी भी विस्तार से जानकारी जुटाई जा रही है।