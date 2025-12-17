मेरठ बंद को लेकर पुलिस अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस और पीएसी
मेरठ बंद को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस, पीएसी और अद्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। यातायात ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर मेरठ बंद के दौरान पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए है। इस दौरान पुलिस के अलावा पीएसी व अद्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं।
शहर के सभी प्रमुख चौराहों, बाजारों व मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। यातायात पुलिस पूरी तरह सतर्क रहेगी। आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन किया जाएगा। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को आंदोलन समिति से बैठक कर बातचीत की गई। आपसी समन्वय से कार्य किया जाएगा।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि बेगमपुल, हापुड़ रोड, सिविल लाइंस, अंबेडकर चौराहा, चौ. चरण सिंह पार्क, कचहरी, डीएम कार्यालय, बच्चा पार्क समेत सभी चौराहों पर पुलिस बल व पीएसी तैनात रहेगी।
यातायात पुलिस को इन सभी मार्गों पर आंदोलन के दौरान व्यवस्था बनाने व वाहनों का यातायात सुचारू रहे, इसकी व्यवस्था करने को कहा गया है। अधिवक्ता जहां जुलूस निकालेंगे या धरना देंगे ऐसे मार्ग पर रूट डायवर्जन किया जाएगा। सभी थाना प्रभारियों व सीओ को क्षेत्र में व्यवस्था बनाने के आदेश दिए गए है।
