मेरठ में ठंड और कोहरे के बीच बढ़ा प्रदूषण, बना यूपी का चौथा सबसे प्रदूषित शहर

जागरण संवाददाता, मेरठ। ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। शनिवार को तड़के घना कोहरा रहा। दिन में हल्की धूप निकली। न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। हवाओं के थमने वायु की गुणवत्ता एक बार फिर से खराब की स्थिति में पहुंच गया है। मेरठ प्रदेश का सबसे प्रदूषित चौथा शहर रहा।

कोहरे के साथ मिल कर अति सूक्ष्म प्रदूषित कण स्माग के रूप में शहर में छाए हुए हैं। रात में हवा की गुणवत्ता बदतर बनी हुई है। शनिवार को भी रात आठ बजे जयभीमनगर में एक्यूआइ 375 रहा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में एक बाद एक कई पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना है। जिससे मौसम में बदलाव आएगा। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ठंड की पहली बरसात हो सकती है।



