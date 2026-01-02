Language
    CM Grid Yojana: यूपी के इस जिले में चार और सड़कों का होगा चौड़ीकरण, अब निगम निकालेगा टेंडर

    By Dileep Patel Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:49 PM (IST)

    लखनऊ में सीएम ग्रिड योजना की बैठक में मेरठ की चार और सड़कों के चौड़ीकरण को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। अब नगर निगम इन सड़कों के निर्माण के लिए जल्द टे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। लखनऊ में हुई सीएम ग्रिड योजना की बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त ने मेरठ को चार और सड़कों के चौड़ीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब नगर निगम इन सड़कों के निर्माण के लिए जल्द टेंडर निकालेगा। बैठक में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार सिंह शामिल हुए।

    चार सड़कों में पहली बेगम पुल डाक्टर करोली मार्ग चौराहे से बच्चा पार्क चौराहे तक की सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। करीब एक किमी. मार्ग के लिए 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरी सड़क कंकरखेड़ा फ्लाईओवर से मेरठ बाइपास इंटर सेक्शन तक करीब 1.8 किमी लंबी है। इसके चौड़ीकरण पर 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तीसरी सड़क जेलचुंगी चौराहा से तेजगढ़ी चौराहा तक करीब 2.30 किमी लंबी है।

    चौड़ीकरण में 51 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चौथी सड़क गांधी आश्रम से बच्चा पार्क तक करीब दो किमी लंबी है। 42 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी। इन सड़कों का चौड़ा करने के साथ नाले-नाली का निर्माण, बिजली लाइनों को भूमिगत करने का काम किया जाएगा। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि आठ सीएम ग्रिड की सड़कों को पहले अनुमति मिली थी, अब चार और सड़कों को मिलाकर कुल 12 सड़कें हो गई हैं।