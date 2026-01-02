CM Grid Yojana: यूपी के इस जिले में चार और सड़कों का होगा चौड़ीकरण, अब निगम निकालेगा टेंडर

जागरण संवाददाता, मेरठ। लखनऊ में हुई सीएम ग्रिड योजना की बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त ने मेरठ को चार और सड़कों के चौड़ीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब नगर निगम इन सड़कों के निर्माण के लिए जल्द टेंडर निकालेगा। बैठक में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार सिंह शामिल हुए।

चार सड़कों में पहली बेगम पुल डाक्टर करोली मार्ग चौराहे से बच्चा पार्क चौराहे तक की सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। करीब एक किमी. मार्ग के लिए 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरी सड़क कंकरखेड़ा फ्लाईओवर से मेरठ बाइपास इंटर सेक्शन तक करीब 1.8 किमी लंबी है। इसके चौड़ीकरण पर 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तीसरी सड़क जेलचुंगी चौराहा से तेजगढ़ी चौराहा तक करीब 2.30 किमी लंबी है।