मेरठ जोन के तीन IPS अधिकारी को DIG पद पर मिला प्रमोशन, एडीजी ने लगाए स्टार

जागरण संवाददाता, मेरठ। सरकार ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 50 आइपीएस अफसरों को पदोन्नत किया है। जोन में वर्ष 2012 बैच के तीन आइपीएस अफसरों को डीआइजी के पद पर पदोन्नति दी गई है। गुरुवार को तीनों आइपीएस अफसरों को आफिस में बुलाकर एडीजी ने स्टार लगाए। इस मौके पर डीआइजी रेंज और पीएसी डीआइजी भी मौजूद रहे। साथ ही सभी अफसरों ने एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी।



2012 बैंच के आइपीएस विपिन ताडा मेरठ में तैनात हैं, जबकि आशीष तिवारी सहारनपुर में बने हुए है। सचिंद्र पटेल पीएसी 44 वाहिनी में कमाडेंट पद पर तैनात है। एडीजी भानु भास्कर ने तीनों ही अफसरों को आफिस में बुलाया। एडीजी और डीआइजी कलानिधि नैथानी ने मिलकर तीनों अफसरों को डीआइजी के स्टार लगाए।