    मेरठ जोन के तीन IPS अधिकारी को DIG पद पर मिला प्रमोशन, एडीजी ने लगाए स्टार

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:39 PM (IST)

    सरकार ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 50 आइपीएस अफसरों को पदोन्नत किया। मेरठ जोन में 2012 बैच के तीन आइपीएस अधिकारियों, डॉ. विपिन ताडा, आशीष तिवारी और स ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्टार लगाकर तीन आईपीएस अफसर के साथ एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कला निधि नैथानी


    जागरण संवाददाता, मेरठ। सरकार ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर 50 आइपीएस अफसरों को पदोन्नत किया है। जोन में वर्ष 2012 बैच के तीन आइपीएस अफसरों को डीआइजी के पद पर पदोन्नति दी गई है। गुरुवार को तीनों आइपीएस अफसरों को आफिस में बुलाकर एडीजी ने स्टार लगाए। इस मौके पर डीआइजी रेंज और पीएसी डीआइजी भी मौजूद रहे। साथ ही सभी अफसरों ने एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी।

    2012 बैंच के आइपीएस विपिन ताडा मेरठ में तैनात हैं, जबकि आशीष तिवारी सहारनपुर में बने हुए है। सचिंद्र पटेल पीएसी 44 वाहिनी में कमाडेंट पद पर तैनात है। एडीजी भानु भास्कर ने तीनों ही अफसरों को आफिस में बुलाया। एडीजी और डीआइजी कलानिधि नैथानी ने मिलकर तीनों अफसरों को डीआइजी के स्टार लगाए।

    इस मौके पर पीएसी की डीआइजी कल्पना सक्सेना भी मौजूद थीं। डा. विपिन ताडा 26 जून 2024 से मेरठ में एसएसपी पद पर तैनात हैं, जबकि 29 जून 2025 को आशीष तिवारी ने सहारनपुर में एसएसपी का पद संभाला हैं। वहीं सचिंद्र पटेल पीएसी 44 वाहिनी में तैनात हैं। इस मौके पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा और जनपद के सभी सीओ मौजूद रहे। सभी ने एडीजी और डीआइजी को नये साल की बधाई भी दी।