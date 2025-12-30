मेरठ में खाना बनाते समय रसोई गैस सिलिंडर फटा, तीन लोग झुलसे
मेरठ के लोहियानगर स्थित नूरगार्डन कॉलोनी में खाना बनाते समय रसोई गैस सिलिंडर में रिसाव के कारण विस्फोट हो गया, जिससे रसोई में आग लग गई। इस हादसे में त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर के नूरगार्डन कालोनी में खाना बनाते समय रसोई गैस सिलिंडर में अचानक गैस रिसाव होने से फट गया। जिससे रसोई में आग लग गई। आग की चपेट में आने से तीन लोग झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग से झुलसे लोगों को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया है।
नूरगार्डन कालोनी निवासी अलीजान अपनी पत्नी इमराना व चार बच्चों के साथ रहते है। सोमवार रात में इमराना परिवार के लिए खाना बना रही थी। इसी दौरान सिलिंडर में गैस रिसाव होने से आग लग गई। इमराना शोर मचाते हुए घर से बाहर की ओर दौड़ी। शोर-शराबा होने पर पड़ोसी इकबाल, इरफान व इस्लाम सिलिंडर की आग बुझाने को दौड़े।
जैसे ही वह तीनों रसोई घर के पास पहुंचे तो अचानक सिलिंडर फट गया और आग फैल गई। आग की चपेट में आने से उक्त तीनों झुलस गई। जिसके बाद वहां चींख पुकार मच गई। सिलिंडर के फटने के बाद लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पुलिस और दमकल विभाग को आग की सूचना दी। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
इसके बाद आग से झुलसे इरफान, इकबाल व इस्लाम को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद इस्लाम को चिकित्सकों ने छुट्टी दे दी। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। थाना प्रभारी योगेश चंद्र का कहना है कि आग से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था।
