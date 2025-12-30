मेरठ में खाना बनाते समय रसोई गैस सिलिंडर फटा, तीन लोग झुलसे

जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर के नूरगार्डन कालोनी में खाना बनाते समय रसोई गैस सिलिंडर में अचानक गैस रिसाव होने से फट गया। जिससे रसोई में आग लग गई। आग की चपेट में आने से तीन लोग झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग से झुलसे लोगों को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया है।

नूरगार्डन कालोनी निवासी अलीजान अपनी पत्नी इमराना व चार बच्चों के साथ रहते है। सोमवार रात में इमराना परिवार के लिए खाना बना रही थी। इसी दौरान सिलिंडर में गैस रिसाव होने से आग लग गई। इमराना शोर मचाते हुए घर से बाहर की ओर दौड़ी। शोर-शराबा होने पर पड़ोसी इकबाल, इरफान व इस्लाम सिलिंडर की आग बुझाने को दौड़े।

जैसे ही वह तीनों रसोई घर के पास पहुंचे तो अचानक सिलिंडर फट गया और आग फैल गई। आग की चपेट में आने से उक्त तीनों झुलस गई। जिसके बाद वहां चींख पुकार मच गई। सिलिंडर के फटने के बाद लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पुलिस और दमकल विभाग को आग की सूचना दी। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।