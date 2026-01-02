मातृभूमि योजना : गांवों में पूर्वजों के नाम पर स्कूल, पुस्तकालय, मैरिज हाल के साथ-साथ कई निर्माण कराने का अवसर

जागरण संवाददाता, मेरठ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में विकास के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है। योजना के तहत यदि जिले का कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम पर स्कूल, पुस्तकालय, मैरिज हाल आदि बनवाना चाहता है तो निर्माण पर 40 प्रतिशत राशि उसे स्वयं खर्च करनी होगी, बाकी 60 प्रतिशत धन सरकार खर्च करेगी। आमजन यदि भूमि दे देता है तो पूरा पैसा सरकार खर्च करेगी। भवन बनाने के लिए जो व्यक्ति भूमि या पैसा देगा, उसके पूर्वजों के नाम से भवन बनाया जाएगा। जिस पर बाकायदा शिलापट और पूर्वज का फोटो भी लगवाया जाएगा।

विभाग करेंगे 60 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा दी जाने वाली 60 प्रतिशत राशि का भुगतान विभागों की ओर से कराया जाएगा। इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति से निधि खर्च की जाएगी।

योजना में ये कार्य होंगे स्वीकृत इस योजना से शौचालय का निर्माण, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं का निर्माण, स्मार्ट क्लास रूम, खेल मैदान, मातृभूमि भवन, आडिटोरियम, पशु आश्रय स्थल, महिला स्वास्थ्य केंद्र, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय केंद्र, जिम, हैंडीक्राफ्ट केंद्र, स्मार्ट पंचायत भवन, खेलकूद मैदान, जैव विविधता पार्क, अमृत सरोवर, सीसी रोड, पुलिया निर्माण आदि कार्य कराए जा सकेंगे।