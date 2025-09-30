Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात के समय खेत में गया युवक तो नजारे ने उड़ा दिए होश, कौन पार कर रहा था सड़क?

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:36 PM (IST)

    मेरठ के मुबारिकपुर गांव में सोमवार रात सड़क पर एक विशाल अजगर दिखने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया जिसकी लंबाई 12-13 फीट थी। वन विभाग के अनुसार अजगर को हस्तिनापुर सेंचुरी रेंज में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुबारिकपुर गांव के खेत में मिला अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

    जागरण संवाददाता, मेरठ। गांव मुबारिकपुर में सोमवार रात सड़क पर एक अजगर मिला। अजगर को देख राहगीरों में हड़कंप मच गया। राहगीरों ने मामले की जानकारी वन विभाग की टीम को दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव मुबारिकपुर निवासी संजीव ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे मेरठ से वापस गांव आ रहा था। जब वह गांव निवासी शोपाल के खेत के सामने पहुंचा तो वहां एक अजगर सड़क पार कर रहा था। संजीव ने अजगर को देख ग्रामीणों को जानकारी दी।

    अजगर की सूचना मिलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम ने 15 मिनट की मशक्कत कर अजगर को रेस्क्यू किया। वन विभाग की किठौर चाैकी प्रभारी राजेश्वर ने बताया कि अजगर की लंबाई करीब 12 से 13 फीट की है। टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया है। अब उसे हस्तिनापुर सेंचुरी रेंज में छोड़ा जाएगा।