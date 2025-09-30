रात के समय खेत में गया युवक तो नजारे ने उड़ा दिए होश, कौन पार कर रहा था सड़क?
मेरठ के मुबारिकपुर गांव में सोमवार रात सड़क पर एक विशाल अजगर दिखने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया जिसकी लंबाई 12-13 फीट थी। वन विभाग के अनुसार अजगर को हस्तिनापुर सेंचुरी रेंज में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ। गांव मुबारिकपुर में सोमवार रात सड़क पर एक अजगर मिला। अजगर को देख राहगीरों में हड़कंप मच गया। राहगीरों ने मामले की जानकारी वन विभाग की टीम को दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया।
गांव मुबारिकपुर निवासी संजीव ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे मेरठ से वापस गांव आ रहा था। जब वह गांव निवासी शोपाल के खेत के सामने पहुंचा तो वहां एक अजगर सड़क पार कर रहा था। संजीव ने अजगर को देख ग्रामीणों को जानकारी दी।
अजगर की सूचना मिलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम ने 15 मिनट की मशक्कत कर अजगर को रेस्क्यू किया। वन विभाग की किठौर चाैकी प्रभारी राजेश्वर ने बताया कि अजगर की लंबाई करीब 12 से 13 फीट की है। टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया है। अब उसे हस्तिनापुर सेंचुरी रेंज में छोड़ा जाएगा।
