बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने की कर रहा था तैयारी, पत्नी ने बुलाई पुलिस, पति समेत 15 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
मेरठ में एक व्यक्ति बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने जा रहा था। गोद भराई की रस्म के दौरान पहली पत्नी ने पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। पत्नी ने
जागरण संवाददाता, मेरठ। टीपीनगर निवासी एक विवाहिता से ससुरालियों ने दहेज में 10 लाख रुपये की मांग की। विवाहिता ने इन्कार किया तो आरोपित पति व ससुरालियों ने मारपीट कर उसे दो बच्चों समेत घर से निकाल दिया। बिना तलाक दिए ही आरोपित पति बहसूमा में दूसरी शादी की तैयारी में जुट गया। विवाहिता को पता चला तो तो गोद भराई की रस्म के दौरान मौके पर पहुंचकर उसने हंगामा कर दिया।
टीपीनगर लल्लापुर निवासी सुविस्का ने बताया कि 26 जून 2019 को उसकी शादी पिलखुवा के अहमदपुर निवासी ब्रजेश कुमार से हुई थी। शादी में 12 लाख रुपये खर्च किए गए। चार साल की बेटी व 13 माह का बेटा है। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालियों ने उसे 10 लाख रुपये दहेज के रूप में लाने को कहा। उसने पिता की स्थिति खराब बताकर इन्कार किया तो उसके साथ मारपीट की जाने लगी।
पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद, ननदोई, देवर, चाचा, चाची उसके साथ मारपीट करने लगे। 16 सितंबर 2024 को देवर ने बदसलूकी की। विरोध करने पर आरोपितों ने दोनों बच्चों संग मारपीट कर घर से निकाल दिया। तभी से वह अपने मायके में रह रही है।
परिवार न्यायालय में उसने मुकदमा दायर कर दिया। सुविस्का ने बताया कि छह जून 2025 को उसे पता चला कि पति बहसूमा में दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। वह गोद भराई करने गए हैं। वह स्वजन संग वहां पहुंच गई और रंगे हाथ उन्हें पकड़ लिया। थाना बहसूमा पुलिस को सूचना दी। बहसूमा पुलिस शिकायत पर आरोपितों को को थाने ले आई और फिर शाम को छोड़ दिया। सुविस्का ने एसएसपी डा. विपिन ताडा को शिकायत दी। एसएसपी के आदेश पर थाना टीपीनगर पर आरोपित पति समेत 15 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
तीन तलाक देकर घर से निकाला, पति, सास-ससुर व देवर के खिलाफ मुकदमा
जासं, मेरठ। लोहियानगर के हुमांयुनगर निवासी शमा ने बताया कि 17 मई 2008 को वसीम से हुई थी। शादी में मिले सामान से पति, सास, ससुर, देवर व ननद खुश नहीं थे। उसके साथ मारपीट कर उत्पीड़न किया जाता था। उसके तीन बेटी व एक बेटा हो गया। पति ने एक महिला से अवैध संबंध बना लिए।
पति ने 20 नवंबर 2025 को उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद आरोपित ने दूसरा निकाह कर लिया। इससे पहले देवर, पति व अन्य ससुरालियों ने गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। शोर मचाने पर पड़ोसियों के आने पर उसकी जान बची। शमा ने पति, सास, ससुर, ननद के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।
