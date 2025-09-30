मेरठ में घर से खींचकर युवक पर लाठी-डंडों से हमला, टांग की हड्ड़ी टूटी

मेरठ के भावनपुर में जय भीमनगर में एक युवक को घर से खींचकर पीटा गया जिससे उसका पैर टूट गया। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अब्दुल्लापुर में एक दंपती ने युवती से मारपीट की जिसके चलते उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन में दो उपनिरीक्षकों की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया।

जागरण संवाददाता, मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के जय भीमनगर में घर से खींचकर एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में युवक के एक पैर की हड्डी टूट गई। पुलिस ने घायल की पत्नी की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जय भीमनगर निवासी रूबी पत्नी सोनू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार रात में वह लोग अपने घर में बैठे हुए थे। इसी दौरान किसी

ने उनका दरवाजा खटखटाया। साेनू दरवाजा खोलने गया तो बाहर नितिन, विरेंद्र, प्रवेश, गगन, आकाश, मनोज व पंकज लाठी-डंडे लेकर खड़े थे। आरोप है कि उक्त सभी ने सोनू को घर के अंदर से खींच लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह का कहना है कि हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।

दंपती ने युवती से की मारपीट अब्दुल्लापुर स्थित मुहल्ला खिरनी निवासी एक दंपती ने गांव निवासी एक युवती के साथ मारपीट कर दी। युवती ने इसकी जानकारी स्वजन को दी। पुलिस ने स्वजन की तहरीर पर आरोपित दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर स्थित नई बस्ती निवासी जसवीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार शाम को उसकी बेटी प्राची गंगासागर में खड़ी थी। आरोप है कि इसी दौरान मुहल्ला खिरनी निवासी सलीम वहां पहुंचा और उनकी बेटी को अपशब्द कहते हुए दो-तीन थप्पड़ मार दिए। इसके बाद सलीम की पत्नी वहां पहुंची और उसने भी उनकी बेटी के साथ मारपीट की।