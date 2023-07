शादी फिर ससुराल साफ, UP में कई बार बनी दुल्हन, सुहागरात के बाद करती है ऐसी करतूत कि माथा पकड़ लेते हैं परिवार

कोलकाता की युवती ने कंकरखेड़ा के युवक से रचाई शादी रात में दो लाख रुपये चोरी कर फरार। पुलिस ने शादी के बाद ससुराल से चोरी करने वाले गिरोह की शातिर तीन महिला और एक व्यक्ति को पकड़ा। गैंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को निशाना बनाता है। पुलिस की टीम गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है कि अब तक उन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है।

कोलकाता की युवती ने कंकरखेड़ा के युवक से रचाई शादी, रात में दो लाख रुपये चोरी कर फरार

मेरठ, जागरण संवाददाता। पुलिस ने शादी करने के बाद ससुराल से चोरी कर फरार होने वाले गिरोह की दो महिला और दो युवतियों समेत एक व्यक्ति को भी धर दबोचा है। कुछ महीने पूर्व कोलकाता की युवती की शादी कंकरखेड़ा के युवक से हुई थी, जिसके बाद वह दुल्हन ससुराल से दो लाख रुपये चोरी कर फरार हो गई थी। कंकरखेड़ा कस्बा निवासी एक युवक की करीब छह महीने पूर्व कोलकाता निवासी युवती से शादी हुई थी। स्थानीय व्यक्ति ने कराया था रिश्ताा कंकरखेड़ा के ही एक व्यक्ति ने यह रिश्ता बताया था। शादी के बाद पांच महीने तक दुल्हन अपनी ससुराल में ही रही। करीब एक सप्ताह पूर्व रात में मौका पाकर दुल्हन अपनी ससुराल की तिजोरी में रखे करीब दो लाख रुपये चोरी कर अंधेरे में ही फरार हो गई। पति सुबह जब नींद से जागा तो अलमारी खुली पड़ी थी। मुख्य गेट भी खुला हुआ था। शोर मचने पर स्वजन जागे और दुल्हन को आवाज लगाई। मगर, वह फरार हो चुकी थी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस युवती की तलाश में जुट गई। कोलकाता से दुल्हन हो चुकी थी फरार कोलकाता निवासी बिचौलिया बाबूलाल जो अब कंकरखेड़ा में रहता है, पुलिस ने सबसे पहले उसको पकड़ा। बाबूलाल की निशानदेही पर ही पुलिस कोलकाता पहुंची। घर से दुल्हन फरार हो चुकी थी। पुलिस ने दुल्हन की मां और उसकी तीन बहनों को हिरासत में ले आई। इंस्पेक्टर अजय कुमार का कहना है कि ससुराल से रुपये चोरी कर दुल्हन भागी है। दुल्हन के स्वजन को पकड़ा है। जल्द ही बड़े गिरोह का राजफाश होगा। तीनों बहनों का भी शादी कर चोरी करने का काम पुलिस की मानें तो यह बड़ा गिरोह है, जो रुपये लेकर युवती की शादी करतो हैं। उसके कुछ महीने बाद ससुराल से चोरी कर फरार हो जाते हैं। यह अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के युवकों को अपना निशाना बनाते हैं। पांचों आरोपितों से महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पूछताछ कर रही है।

Edited By: Abhishek Saxena