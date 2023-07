UP Weather News: यूपी के 55 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी, यहां पढ़ें सात दिन के मौसम का हाल

UP Weather Report मानसून की बारिश यूपी के 55 जिलों में जमकर होने के आसार हैं तो वहीं दूसरी ओर एक सप्ताह तक राजधानी और उसके आसपास के जिलों में तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके कारण उमस बढ़ रही है। बिजली गिरने का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस महीने जमकर मानसून के बादल बरसे हैं।

UP Weather Forecast: सप्ताह भर छिटपुट बारिश के साथ बढ़ेगी उमस।

लखनऊ, डिजिटल डेस्क। बारिश के बाद अब बादलों की आवाजाही और धूप से उमस बढ़नी शुरू हो गई है। सोमवार को राजधानी के कुछ हिस्सों में दिन के समय बूंदाबांदी और छिटपुट बारिश दर्ज हुई। इसकी वजह से दिनभर उमस और चिपचिपी गर्मी रही। मौसम विभाग ने एक सप्ताह तक प्रदेश भर में छिटपुट बारिश के साथ बिजली गिरने के लिए पश्चिमी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जिलों में चेतावनी जारी की है। 55 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के लगभग 55 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वर्तमान में मानसून की ट्रफ लाइन (हवा में कम दबाव का क्षेत्र) मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है। इसकी वजह से आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में छिटपुट बारिश होगी। अगले तीन दिनों तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं, छिटपुट बारिश के कारण सप्ताह भर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में उमस बढ़ सकती है। दो डिग्री तापमान बढ़ा सोमवार को राजधानी के तापमान में सामान्य से दो डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश की कुछ एक हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई दर्ज की गई। प्रदेशभर में तापमान में एक से दो डिग्री तक की बढ़त दर्ज हुई है। सर्वाधिक तापमान बांदा में 37.6 डिग्री और कानपुर में 36.1 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सोनभद्र में 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छिटपुट बारिश के आसार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है।

