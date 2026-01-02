111.49 KM लंबे कांवड़ पटरी मार्ग का बदला गया पूरा नक्शा, यूपी से उत्तराखंड तक मिलेगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, मेरठ। मुजफ्फरनगर से मेरठ होते हुए मुरादनगर तक चौ. चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग का नवनिर्माण 650 करोड़ की लागत से होगा। इसकी लंबाई 111.49 किमी है। इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति अक्टूबर 2020 में हुई थी। लेकिन उसके बाद पेड़ कटान को लेकर हंगामा मचा था। जिसमें मामला एनजीटी में पहुंच गया। मुख्य सचिव के दौरे के बाद पेड़ कटान पर रोक लग गई थी।

अब इस पूरे प्राेजेक्ट को नये सिरे से तैयार किया गया। कांवड़ पटरी मार्ग की बनने वाली सड़क अब 7.50 मीटर के बजाय केवल 2 मीटर की दूरी पर निर्माण की जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि गंगनहर और पटरी मार्ग पर चलने वाले वाहनों की दूरी दो मीटर होगी। इस नई व्यवस्था में कटने वाले पेड़ों की संख्या बेहद कम हो गई है।

एनजीटी में सुनवाई से पहले 62 किमी में 17446 पेड़ काटे जा चुके थे, जो कुल 1.12 लाख कटने थे। लेकिन अब पेड़ कटान को रोककर जिस हिस्से में पेड़ काटे गए, वापस उसी स्थान पर पौधरोपण किया जाएगा। वर्तमान में कांवड़ पटरी मार्ग का संचालन मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद की ओर चलते हुए बांयी तरफ होता है। नई पटरी का दोहरीकरण गंगनहर के दांयी तरफ किया जाएगा।