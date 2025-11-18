Language
    इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी ने बॉक्सर साहिल संग रचाई शादी, मेरठ में कल होगा रिसेप्शन

    By Shubham Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:24 PM (IST)

    अर्जुन अवार्डी अन्नू और साहिल विवाह बंधन में बंध गए। मेरठ के एक रिसोर्ट में यह विवाह समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ, जहाँ परिवार, रिश्तेदार और जनप्रतिनिधियों ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया। ढोल-नगाड़ों के साथ बारात का स्वागत हुआ और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह की रस्में पूरी की गईं। अन्नू और साहिल ने एक-दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। अर्जुन अवॉर्डी खिलाड़ी अन्नू और रोहतक निवासी साहिल ने सोमवार को वैवाहिक जीवन की डोर में बंधकर एक-दूसरे का हाथ थाम लिया। इस दौरान विवाह वैवाहिक मंत्रों के साथ धूमधाम से हुआ। वहीं, शादी समारोह में स्वजन से लेकर रिश्तेदारों व जनप्रतिनिधियों ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया।

    चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग स्थित द गाड्स पैलेस रिसोर्ट में सुबह से ही तैयारी चल रही थी। रिसॉर्ट को खूबसूरत लाइटों और फूलों से सजाया गया था। जब रोहतक निवासी साहिल की बारात रिसोर्ट पहुंची। इस पर ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर परिवार सहित रिश्तेदार झूम उठे। दूल्हे का तिलक कर पारंपरिक रीति से स्वागत किया गया।

    अन्नू के परिवार की ओर से महिलाओं और युवतियों ने गीत-गाते हुए बारात का अभिनंदन किया। स्टेज पर पहुंचने के बाद अन्नू और साहिल ने एक-दूसरे को जयमाला पहनाई। इस दौरान पुष्प वर्षा ने माहौल को और भी खुशगवार बना दिया। दोनों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी।

    इसके बाद पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य अग्नि को साक्षी मानकर अन्नू और साहिल ने सात फेरे लिए। वर–वधू ने एक-दूसरे का साथ निभाने व परिवारिक परंपराओं का सम्मान करने का संकल्प लिया।

    परिवार के सदस्यों ने भी नवदंपति को जीवनभर प्रेम, सम्मान और सफल दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। उधर, शादी समारोह में शामिल लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने अन्नू को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।