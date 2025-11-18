इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी ने बॉक्सर साहिल संग रचाई शादी, मेरठ में कल होगा रिसेप्शन

जागरण संवाददाता, मेरठ। अर्जुन अवॉर्डी खिलाड़ी अन्नू और रोहतक निवासी साहिल ने सोमवार को वैवाहिक जीवन की डोर में बंधकर एक-दूसरे का हाथ थाम लिया। इस दौरान विवाह वैवाहिक मंत्रों के साथ धूमधाम से हुआ। वहीं, शादी समारोह में स्वजन से लेकर रिश्तेदारों व जनप्रतिनिधियों ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया।

चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग स्थित द गाड्स पैलेस रिसोर्ट में सुबह से ही तैयारी चल रही थी। रिसॉर्ट को खूबसूरत लाइटों और फूलों से सजाया गया था। जब रोहतक निवासी साहिल की बारात रिसोर्ट पहुंची। इस पर ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर परिवार सहित रिश्तेदार झूम उठे। दूल्हे का तिलक कर पारंपरिक रीति से स्वागत किया गया।