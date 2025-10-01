भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा में देश में पहली रैंक पाने वाली कशिश कसाना के बारे में कितना जानते हैं आप ?

Meerut News गणित में रुचि रखने वाली मेरठ की कशिश कसाना ने भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट कशिश ने बिना कोचिंग के यह सफलता हासिल की। उनका पसंदीदा विषय गणित रहा है। उनके माता-पिता शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिले की बेटी कशिश कसाना ने अपने लक्ष्य को पहले ही प्रयास में हासिल कर लिया है। सबसे पसंदीदा गणित विषय लेकर ही शैक्षणिक राह में आगे बढ़ी कशिश कसाना ने इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेस यानी भारतीय सांख्यिकी सेवा यानी ISS परीक्षा में देश में पहली रैंक हासिल की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी वर्ष 20 से 22 जून तक हुई लिखित परीक्षा का परिणाम 30 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था। उसके बाद अब मंगलवार को साक्षात्कार के बाद का अंतिम परिणाम जारी किया गया जिसमें कशिश को पहली रैंक मिली है। बिना किसी कोचिंग के आइएसएस की तैयारी करने वाली कशिश अपनी मेहनत और परिणाम से संतुष्ट हैं।

केएल इंटरनेशनल स्कूल से वर्ष 2019 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा पीसीएम से 98.6 प्रतिशत परिणाम के साथ उत्तीर्ण करने वाली कशिश स्कूल टापर्स में से भी एक थी। स्कूल के बाद उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कालेज से बीएससी और उसके बाद इसी वर्ष 2025 में एमएससी स्टैटिस्टिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट हुई। उनके इस परिणाम पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी सम्मानित किया था। कशिश के अनुसार उन्हें आइएसएस के क्षेत्र में भी करियर बनाना था इसीलिए वह सिविल सेवा परीक्षा में शामिल भी नहीं हुई थी।