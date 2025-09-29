Language
    Asia Cup Final में पाकिस्तान के हारने पर मेरठ में जश्न, आधी रात सड़कों पर डांस; खूब हुई आतिशबाजी

    By Sarvendra Pundir Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:43 PM (IST)

    एशिया कप फाइनल में भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद मेरठ में जश्न मनाया गया। बेगमपुल पर आतिशबाजी हुई और लोग सड़कों पर उतर आए। युवाओं ने तिरंगा लेकर नारे लगाए और मिठाईयां बांटी गईं। पूरे शहर में उत्साह का माहौल था ढोल-नगाड़ों के साथ देशभक्ति के गीत गाए गए। पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया।

    एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराते ही मेरठ जश्न में डूबा।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। एशिया कप में लगातार भारत के हाथों हार रहे पाकिस्तान को रविवार को फाइनल में भी हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे ही भारत ने एशिया कप को अपने नाम किया तो बेगमपुल पर आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। दिल्ली रोड पर भीड़ उमड़ पड़ी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोग घरों से निकलकर एक-दूसरे को गले लगाकर जीत की बधाई देने लगे। शास्त्रीनगर, साकेत चोपला, दिल्ली रोड समेत पूरे शहर में युवाओं का जोश देखने लायक बन रहा था। बाइक पर सवार युवा हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर दौड़ पड़े।

    बेगमपुल पर घंटों तक भारत माता की जय, वंदे मातरम् जैसे नारे लगे। कोई कह रहा था कि यह नया भारत है तो कोई कुछ। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। मैच शुरू होते ही लोग टीवी से चिपक गए थे।

    पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की। 84 रन पर पाकिस्तान का पहला विकेट गिरते ही भारत माता की जय के खूब नारे लगे। भारत ने बल्लेबाजी शुरू की तो चौके छक्कों पर नारेबाजी हो रही थी। मैच खत्म होते ही बेगमपुल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।

    आतिशबाजी की गूंज ने आसमान को रोशन कर दिया। दुपहिया और चार पहिया वाहनों की अधिक संख्या बेगमपुल पर एकत्रित होने के कारण कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। हालांकि एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बेगमपुल पर पहले ही फोर्स तैनात कर दी थी।

    पुलिस को यातायात स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। शहर के कुछ स्थानों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। लोग सड़कों पर अपने वाहन छोड़कर डांस करने लगे। देशभक्ति के गीतों पर युवा खूब झूमते नजर आए।

    इसके अलावा कई स्थानों पर मिठाईयां बांटकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। बड़े-बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक हर कोई इस खुशी में शामिल हुआ।