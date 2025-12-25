इमरान हत्याकांड मामले में फरार 25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
मेरठ में इमरान हत्याकांड मामले में फरार 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे उ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण मेरठ। थाना जानी पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश शिवा राणा पुत्र जितेंद्र राणा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है। जानी थाना पुलिस के अनुसार बुधवार देर रात गंगनहर पटरी से भूपगढ़ी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया।
खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और मौके पर ही पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपित शिवा राणा शास्त्री नगर का निवासी है और थाना जानी में दर्ज हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था।
उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपित 8 फरवरी 2025 को गांव पांचली खुर्द में हुई हत्या की घटना में शामिल था। उस दिन देर रात आरोपितों ने गांव निवासी इमरान को गोली मार दी थी।
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक इमरान के भाई सलमान और जावेद मौके से जान बचाकर भागे थे। लेकिन, आरोपितों ने उन पर भी फायरिंग कर दी थी। इस हमले में दोनों भाई घायल हो गए थे।
घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस तभी से फरार आरोपितों की तलाश में जुटी थी। बताया कि आरोपित शिवा राणा के खिलाफ कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपित का उपचार कराए जाने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
