    शिक्षकों में नवाचार, चिंतन और व्यावसायिक विकास की भावना पर विमर्श... कार्यशाला में जुटे देशभर के शिक्षक

    By Rajendra Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:38 PM (IST)

    मेरठ कॉलेज में इग्नू बीएड द्वितीय वर्ष की 12 दिवसीय ऑफलाइन कार्यशाला शुरू हुई। इसमें देश के विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से सेवारत शिक् ...और पढ़ें

    मेरठ कालेज मे इग्नू की 12 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते प्रोफेसर संजय त्यागी व साथ में हैं शिक्षकगण। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ कालेज के डा. रामकुमार गुप्ता सेमिनार हाल में रविवार को सुबह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के बीएड द्वितीय वर्ष की 12 दिवसीय आफलाइन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों एवं उत्तर प्रदेश के 27 जनपदों से आए इग्नू बीएड के छात्र-शिक्षक भाग ले रहे हैं, जो केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सहित विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में सेवारत हैं।

    प्रतिभागियों की विविधता के कारण यह कार्यशाला एक लघु उत्तर प्रदेश का स्वरूप भी प्रस्तुत कर रही है। कार्यशाला का उद्घाटन मेरठ कालेज के इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर चंद्रशेखर भारद्वाज, शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा, शिक्षा विभाग के प्रोफेसर सुधीर कुमार पुंडीर एवं इग्नू बीएड कार्यक्रम संयोजक व असिस्टेंट कोआर्डिनेटर प्रोफेसर संजय कुमार त्यागी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

    मेरठ कालेज के प्राचार्य डा. युद्धवीर सिंह ने सभी प्रतिभागी शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। कार्यशाला को उनके शैक्षिक विकास के लिए उपयोगी बताया। उद्घाटन अवसर पर अपने वक्तव्य में प्रोफेसर चंद्रशेखर भारद्वाज ने कहा कि इग्नू बीएड कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संपूर्ण देश में इसका पाठ्यक्रम एक समान है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों में एकरूपता बनी रहती है। यह कार्यक्रम केवल बीटीसी एवं डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए है, ताकि अनुभवी शिक्षक अकादमिक और व्यवहारिक दक्षताओं को और अधिक सुदृढ़ कर सकें।

    ऐसी कार्यशालाएं शिक्षकों को नवाचार, चिंतन और व्यावसायिक विकास का मंच प्रदान करती हैं, जो अंततः राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होती हैं। कार्यशाला के आगामी सत्रों में शिक्षण-अधिगम की आधुनिक विधियों, मूल्यांकन, कक्षा प्रबंधन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरठ कालेज के सचिव विवेक कुमार गर्ग ने संपूर्ण बीएड विभाग एवं इग्नू केंद्र के छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी।