जागरण संवाददाता, मेरठ। बालों में कलर कराने से नाराज पति ने स्वजन संग मारपीट कर पत्नी की बाल काट दिए। आरोपितों ने गला घोंटकर महिला की हत्या का प्रयास किया और किसी को बताने पर तेजाब डालने की धमकी दी। शनिवार को पीड़िता अपने कटे हुए बाल लेकर थाने पहुंची और आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी।

लिसाड़ी गेट क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि उसकी शादी तीन वर्ष पहले मुहल्ले में ही रहने वाले युवक संग हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति, सास, जेठ व देवर उसे परेशान करने लगे थे।

शुक्रवार को उसने अपने बालों में कलर करा लिया। कलर कराने के बाद वह घर पहुंची तो उक्त चारों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए गला घोंटकर हत्या का प्रयास किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपितों ने चाकू से उसके बाल काट दिए और किसी को बताने पर तेजाब डालने की धमकी दी।