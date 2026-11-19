जागरण संवाददाता, मेरठ। अपर जिला जज भ्रष्टाचार निवारण रीमा मल्होत्रा ने 20 वर्ष पुराने मामले में रिश्वत लेने के आरोपित कानूनगो राजपाल निवासी मुहल्ला दयानंद शामली को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार सतर्कता विभाग की इंस्पेक्टर उर्मिला ने 22 फरवरी 2006 को बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वीर सिंह की शिकायत पर आरोपित कानूनगो राजपाल को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।

वीर सिंह की शिकायत थी कि उनकी मां रामकटोरी के नाम पांच बीघा जमीन है। जमीन में पहुंचने वाली नाली को सतवीर व रामपाल ने काटकर अपने खेत में मिला ली। जिस कारण शिकायतकर्ता के खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा था। नाली खुलवाने के लिए शिकायतकर्ता ने 17 जुलाई 2004 व 17 मई 2005 को एसडीएम बुढ़ाना को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।