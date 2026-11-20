जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। 13 वर्षीय छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर बहलाने-फुसलाने, अश्लील फोटो एवं आपत्तिजनक मैसेज भेजने और पढ़ाई से दूर करने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित स्वजन ने एक युवक पर बच्ची को अपने प्रभाव में लेने और महंगे सामान का लालच देकर घर से बाहर मिलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने दर्ज कराए केस में बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी को कंकरखेड़ा की मंगलपुरी निवासी करीब 25 वर्षीय आदित्य अपने प्रेमजाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है। आरोप है कि आरोपित युवक व्हाट्सएप के माध्यम से बच्ची से बातचीत करता है और उसे अश्लील एवं आपत्तिजनक तस्वीरें भेज चुका है। इतना ही नहीं, उसे स्कूल छोड़ने के लिए बहलाया जा रहा है।