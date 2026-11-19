संवाद सूत्र, कांधला (शामली)। जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। देहरादून निवासी एक युवती ढोल नगाड़ों के साथ शादी करने एक युवक के घर पहुंच गई। उसने युवक पर गंभीर आरोप लगाए। यह मामला कस्बे में चर्चा का विषय बन गया है।

देहरादून निवासी युवती गुरुवार को कस्बा एलम पहुंची। ढोल नगाड़ों के साथ उसने बैनर लिए हुए था। मौके पर मौजूद लोगों को बताया कि वर्ष 2016 से उसका प्रेम प्रसंग कस्बा निवासी युवक से चल रहा था। उसने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया। युवक ने फोन पर भी बातचीत बंद कर दी।

मामला पुलिस तक पहुंचने पर युवक ने शादी का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके मुकरने पर युवती एलम पहुंच गई, क्योंकि उसे पता चला कि युवक की कहीं और शादी तय हो गई है। गुरुवार को मढ़ा था और शुुक्रवार को बरात जानी है।

एलम में युवती 'दुल्हन लेकर आई बरात' लिखे पोस्टर के साथ पहुंची। खुद को घोड़ी और युवक को डोली में बैठा दर्शाया। यह मामला कस्बे में चर्चा का विषय बन गया है। गुरुवार को कस्बे में पहुंची युवती ने आरोप लगाया कि अब युवक कहीं ओर शादी की तैयारी कर रहा है। इस कारण वह उसके घर पहुंची है। मामला कस्बे में चर्चा का विषय बन गया है। शाम को युवती पुलिस चौकी पहुंच गई। वहां वह पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज करा रही है।