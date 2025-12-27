हस्तिनापुर को शापित बताने पर कांग्रेस का भाजपा मंत्री दिनेश खटीक पर पलटवार, कहा- इसी भूमि ने उन्हें दो बार...
कांग्रेस सदस्य योगी जाटव ने भाजपा मंत्री दिनेश खटीक द्वारा हस्तिनापुर को 'शापित भूमि' कहने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर पांडवों की जन्मस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। अखिल भारती कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा अनुसूचित विभाग के पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष योगी जाटव ने कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा के विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने जिस हस्तिनापुर की भूमि को शापित बताकर उसका अपमान किया है वह भूमि अखंड भारत की राजधानी रही है।
यह पांडवों की जन्मस्थली है। उसी भूमि ने उन्हें दो बार जिताकर विधानसभा में भेजा। उसी के कारण मंत्री पद पर आसीन हैं। उन्होंने इस धरती के साथ साथ यहां के मतदाताओं का भी अपमान किया है। जिसे जनता नहीं भूलेगी। आने वाले समय में उन्हें जनता ही सबक सिखाएगी। कांग्रेस जनता के साथ मिलकर इसका विरोध करेगी।
उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर की भूमि विशेष है। यह भगवान श्रीकृष्ण की कर्मभूमि है। पितामह भीष्म को यहीं पर इच्छामृत्यु का वरदान मिला। यहां अनेक धर्मों का संगम है। जैन धर्म के भगवान शांतिनाथ का यह अतिशय क्षेत्र है। जिनके दर्शन करने पूरे देश से लोग आते हैं। पंच प्यारे भाई धर्म सिंह का यहां गुरुद्वारा है।
यहीं पर माता कुंती का घर है। भाजपा मंत्री ने अपने बयान से इस धरती का चीरहरण किया है। हम स्थानीय जनता के साथ मिलकर इसके विरोध में लड़ाई लड़ेंगे। यहां ऋषि दुर्वासा द्वारा स्थापिक प्राचीन शिवलिंग है। उनका श्राप भी भाजपा मंत्री को लगेगा। जिला प्रवक्ता सय्यद आमिर और ज़िला उपाध्यक्ष एवं प्रभारी हस्तिनापुर विधानसभा सुनीता मंडल ने भी कांफ्रेंस को संबोधित किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।