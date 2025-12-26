Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ में 500 करोड़ की GST चोरी के 6 आरोपितों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, आगरा में 3 के खिलाफ दर्ज है मुकदमा

    By Sanjeev Kumar Jain Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:55 AM (IST)

    एसटीएफ ने 500 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। तीन आरोपितों के खिलाफ आगरा में पहले से मुकदमा दर्ज है। ए ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता मेरठ। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 500 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में छह आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ आगरा में मुकदमा दर्ज है। एक सप्ताह से एसटीएफ की टीम उनकी घेराबंदी में लगी थी।
    एसटीएफ के एएसपी बृजेश कुमार ने बताया कि आरिफ और दिलशाद निवासी फतेहुल्लापुर, जावेद निवासी अलीबाग कालोनी, इकराम समेत छह लोग काफी दिनों से जीएसटी चोरी का काम कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी तरीके से होता था बिलों का आदान-प्रदान

    पीपलीखेड़ा अलीपुर में गोदाम बना रखा था, जहां पर फर्जी तरीके से बिलों का आदान-प्रदान होता था। आरोपितों के खिलाफ आगरा में जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज है। अभी तक जांच में आया कि आरोपित 500 करोड़ से ज्यादा जीएसटी चोरी कर चुके हैं। उक्त रकम से मेरठ में संपत्ति भी खरीदी जा चुकी है। एसटीएफ और आगरा पुलिस की टीम आरोपितों से देर रात तक पूछताछ करती रही।

    बताया जाता है कि इनके संपर्क में अन्य आरोपित भी जुड़े हुए हैं। जिनकी तलाश में आगरा पुलिस ने मेरठ में ही डेरा डाला हुआ है। तीनों आरोपित ने कई फर्जी फर्म में बना रखी हैं। आगरा पुलिस की जांच के अनुसार, इनके साथ राजकीय कर विभाग के भी कुछ लोग भी शामिल हैं।