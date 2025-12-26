मेरठ में 500 करोड़ की GST चोरी के 6 आरोपितों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, आगरा में 3 के खिलाफ दर्ज है मुकदमा

जागरण संवाददाता मेरठ। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 500 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में छह आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ आगरा में मुकदमा दर्ज है। एक सप्ताह से एसटीएफ की टीम उनकी घेराबंदी में लगी थी।

एसटीएफ के एएसपी बृजेश कुमार ने बताया कि आरिफ और दिलशाद निवासी फतेहुल्लापुर, जावेद निवासी अलीबाग कालोनी, इकराम समेत छह लोग काफी दिनों से जीएसटी चोरी का काम कर रहे थे।

फर्जी तरीके से होता था बिलों का आदान-प्रदान पीपलीखेड़ा अलीपुर में गोदाम बना रखा था, जहां पर फर्जी तरीके से बिलों का आदान-प्रदान होता था। आरोपितों के खिलाफ आगरा में जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज है। अभी तक जांच में आया कि आरोपित 500 करोड़ से ज्यादा जीएसटी चोरी कर चुके हैं। उक्त रकम से मेरठ में संपत्ति भी खरीदी जा चुकी है। एसटीएफ और आगरा पुलिस की टीम आरोपितों से देर रात तक पूछताछ करती रही।