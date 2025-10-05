Godan : मनोज जोशी और उपासना सिंह की जोड़ी दिखेगी गाय की महिमा पर बनी फिल्म गोदान में... दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया पोस्टर लांच

Meerut News भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को दर्शाती फिल्म गोदान का पोस्टर दिल्ली में लॉन्च किया गया। मेरठ के विनोद कुमार चौधरी द्वारा निर्मित इस फिल्म में मनोज जोशी और उपासना सिंह मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म गाय के धार्मिक वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। निर्माता का कहना है कि यह फिल्म संस्कृति और मानवता के बंधन को दर्शाती है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय संस्कृति में गाय के प्रति विशेष आस्था है। अब इसी भावनात्मक धारा को परदे पर उतारने आ रही है फिल्म गोदान। तीन अक्टूबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने फिल्म का पोस्टर लांच किया।

गोदान फिल्म का निर्माण मेरठ के समाजसेवी एवं फिल्म निर्माता विनोद कुमार चौधरी ने किया है, जबकि निर्देशन अमित प्रजापति ने संभाला है। यह फिल्म दीनदयाल गोशाला समिति, फरह (मथुरा) की प्रस्तुति है और इसका प्रोडक्शन कामधेनु इंटरनेशनल प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ है।

कहानी और कलाकार गोदान की कहानी एक नायक और उसकी बछिया की भावनात्मक यात्रा के इर्द-गिर्द बुनी गई है। यह यात्रा न सिर्फ धार्मिक महत्व को सामने लाती है बल्कि गाय के वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। फिल्म में मंझे हुए अभिनेता मनोज जोशी और लोकप्रिय अभिनेत्री उपासना सिंह की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को लुभाने वाली है। इनके साथ साहिल आनंद, सहर्ष शुक्ला और बाबा सत्यनारायण मौर्य भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। निर्माता की बात निर्माता विनोद कुमार चौधरी (मेरठ) ने इस मौके पर कहा—“गोदान सिर्फ़ एक फिल्म नहीं है, यह हमारी संस्कृति और मानवता व प्रकृति के बीच के पवित्र बंधन को श्रद्धांजलि है। हमारा प्रयास है कि यह फिल्म सभी आयु वर्ग के दर्शकों को भावनात्मक और शिक्षाप्रद अनुभव दे।”

दर्शकों में उत्साह पोस्टर लांच के मौके पर मौजूद लोगों ने फिल्म की अवधारणा और संदेश की जमकर सराहना की। उपस्थित दर्शकों का मानना है कि यह फिल्म न केवल धार्मिक भावनाओं को छुएगी बल्कि समाज में गाय के महत्व को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेगी।