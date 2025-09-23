मेरठ में कार की छत पर ऐसी क्या चीज दिखी जो मच गया हड़कंप? धीरे-धीरे इकट्ठा हो गई भीड़

मेरठ के गंगानगर में एक कार की छत पर विशाल अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चों ने सबसे पहले अजगर को देखा और सारिका विश्नोई को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से अजगर को रेस्क्यू किया जिसकी लंबाई 14-16 फीट थी। अब अजगर को हस्तिनापुर सेंचुरी रेंज में छोड़ा जाएगा।

जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगानगर के बी-ब्लाक में सोमवार रात को घर के सामने खड़ी कार की छत पर अजगर बैठा मिला। अजगर को देख लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कालोनीवासियों की मदद से अजगर को रेस्क्यू किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गंगानगर बी-203 में सारिका विश्नोई परिवार के साथ रहती है। सोमवार रात में उनकी कार घर के बाहर खड़ी थी। सड़क पर खेल रहे बच्चों ने कार की छत पर अजगर को बैठे देखा। बच्चों ने इसकी जानकारी सारिका को दी। सारिका ने अजगर को देख आसपास के लोगों को जानकारी दी।

अजगर की सूचना मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और वन विभाग की टीम को सूचना दी। इसके बाद कालोनी में ही रहने वाले विनोद, संजय व मुस्तकीम ने अजगर को पकड़ लिया। हालांकि जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो अजगर उनके कब्जे से निकल गया।