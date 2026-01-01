Language
    बिना ब्रेक लगाए गुजर गई गंगा एक्सप्रेस-वे के Toll बूथ से कार, दूर से ही स्कैन हो गया फास्टैग, टोल प्लाजा के आठों बूथ परीक्षण में पास

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों के संचालन की तैयारी के तहत खड़खड़ी स्थित टोल प्लाजा के आठ टोल बूथों का परीक्षण किया गया। स्कैनर ने फास्टैग वाहन को द ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का संचालन शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। इसी के तहत बुधवार को गांव खड़खड़ी के पास बने टोल प्लाजा के सभी आठ टोल बूथों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के तहत टोल बूथों से वाहन गुजारा गया। यहां लगे स्कैनर ने दूर से ही वाहन पर लगे फास्टैग को स्कैन कर लिया और बैरियर (बूम) खोल दिया। वाहन ब्रेक लगाए बिना ही टोल बूथ से गुजर गया। इसके अलावा मेरठ से बदायूं तक 130 किमी के प्रथम पैकेज में पांच निकास स्थलों पर भी टोल बूथों का परीक्षण कराया जा रहा है।

    मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। जनवरी अंत तक मेरठ से प्रयागराज तक पूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। मेरठ से बदायूं तक का 130 किमी लंबा मार्ग बनकर तैयार है। गंगा एक्सप्रेसवे की संचालनकर्ता एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि मेरठ से बदायूं तक पांच स्थानों पर इंटरचेंज बनाए गए हैं। इन पर लगे टोल बूथों का भी परीक्षण किया जा रहा है।

    मेरठ से बदायूं तक यात्रा का अलग देना होगा टोल

    गंगा एक्सप्रेसवे के चार पैकेज हैं। प्रथम पैकेज मेरठ से बदायूं तक का है। इसका संचालन आइआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा गया है जबकि आगे के तीनों पैकेज अडानी समूह के पास हैं। मेरठ से बदायूं तक सफर पूरा होने पर वहां स्थापित टोल प्लाजा से टोल टैक्स काट लिया जाएगा। इसके आगे के तीनों पैकेज का टोल प्रयागराज में एक साथ कटेगा।

    इसी प्रकार वापसी में भी बदायूं में तीन पैकेज का टोल काट लिया जाएगा। बदायूं से मेरठ तक आने का टोल मेरठ में कटेगा। आइआरबी इन्फ्रा के सीजीएम अनूप सिंह ने बताया कि टोल बूथों का परीक्षण सफल रहा। वाहन को ब्रेक नहीं लगाने पड़े और टोल वसूली की प्रक्रिया पूरी करके बैरियर खुल गया। बदायूं तक इंटरचेंज पर स्थापित अन्य पांच रैंप टोल बूथों का परीक्षण भी कराया जा रहा है। हमारा पैकेज एक वाहनों के संचालन के लिए तैयार है। 

    इन निकास स्थानों पर भी बने हैं टोल बूथ

    1. मुरादाबाद रोड

    2. गढ़ से बुलंदशहर जाने वाली रोड

    3. संभल से अनूपशहर जाने वाली रोड

    4. हसनपुर से अलीगढ़ जाने वाली रोड

    5. चंदौसी से अलीगढ़ को जाने वाली रोड