Facebook की दोस्ती प्यार में बदली... चार साल live-in में रहे, कोर्ट मैरिज की और अब पति भाग गया

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली। चार साल तक लिव इन में रहने के बाद कोर्ट मैरिज की। उसके बाद पत्नी और ससुराल वालों ने युवती को बहू मानने से मना किया तो उसने पुलिस में शिकायत की। शुक्रवार को युवती अपनी ससुराल जा पहुंची।

आरोप है कि जहां उसके साथ मारपीट कर पति भाग गया। सूचना पर रात में पुलिस मौके पर पहुंची व जानकारी की। कंकरखेड़ा के गांव निवासी गौरव की दोस्ती चार साल पहले फेसबुक पर जानी के एक गांव निवासी युवती से हुई थी। मोबाइल नंबर एक दूसरे को देने के बात बातों से सिलसिला शुरू हुआ और प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने की ठानी। चार साल तक दोनों लिव इन में रहे और मार्च 2025 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली।

शादी की जानकारी के बाद गौरव के स्वजन ने युवती को अपनी बहू स्वीकार नहीं किया, जिसे लेकर विवाद हो गया। युवती ने मामले की पुलिस में शिकायत की। जिसका मामला परिवार परामर्श केंद्र में चल रहा है। युवती ने कई बार गौरव से साथ घर ले जाने को कहा, मगर बात नहीं बनी।

शुक्रवार को युवती पावली खुर्द में अपनी ससुराल पहुंच गई, जहां गौरव भी अपने स्वजन संग मौजूद था। युवती को देख स्वजन आग बबूला हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि गौरव ने युवती के साथ मारपीट की और वहां से भाग गया। किसी ने डायल-112 को सूचना दी। रात में पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की।