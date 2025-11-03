खुद को प्रेमी बता दुल्हन के घर पर की फायरिंग, दूल्हे से संपर्क साधने का किया प्रयास...और यह सब भी

Language
    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    एक युवक ने खुद को दुल्हन का प्रेमी बताते हुए उसके घर पर गोलीबारी की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। उसने दूल्हे से संपर्क करने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। घटना का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है।

    एक युवक ने खुद को दुल्हन का प्रेमी बताते हुए उसके घर पर गोलीबारी की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण. रोहटा (मेरठ) : सरूरपुर थाना क्षेत्र की एक नगर पंचायत में शनिवार देररात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मनचला अपने साथी के साथ मिलकर युवती के घर पर पहुंच गया। जहां उसने दूसरी जगह निकाह करने पर अपहरण करने की धमकी देते हुए कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। ग्रामीणों के विरोध पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर चला गया। अगले दिन कस्बे में पहुंची बरात में आरोपित ने दूल्हे का मोबाइल नंबर लेने का प्रयास किया और उसके साथ गाली-गलौज कर दी। किसी तरह पीड़ित ने बेटी का निकाह कर रुखसत किया। इसके बाद थाने पहुंच कर पीड़ित ने नामजद तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने आरोपितों को उठाकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    कस्बा निवासी एक व्यक्ति की बेटी की शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। रविवार को कस्बे में बरात आनी थी। शनिवार देर रात कस्बा निवासी युवक अपने साथी के साथ युवती के घर पर पहुंच गया। जहां पर युवती को अपनी प्रेमिका बताते हुए कही दूसरी जगह निकाह करने पर अपहरण करने की धमकी दी। स्वजन जब तक कुछ समझ पाते, तब तक आरोपित ने साथी के साथ मिलकर युवती के दरवाजे पर कई राउंड फायरिंग कर दी। जिसके बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में दहशत हो गई है।

    तभी आसपास के ग्रामीणों को आता देख आरोपित तमंचे लहराते हुए फरार हो गए, लेकिन इसी बीच पीड़ित परिवार मामला शांत कर बेटी की निकाह करने की तैयारी में लग गए। रविवार दोपहर को कस्बे में बरात पहुंच गई। तभी आरोपित बरात के बीच पहुंच कर दूल्हे का मोबाइल नंबर लेने लगा। जब दूल्हे ने नंबर देने से इन्कार किया। इस पर आरोपित ने गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। बरात में मामला बढ़ता देख ग्रामीणों ने किसी तरह मामला शांत करा दिया। रविवार शाम को निकाह के बाद घर से बेटी रुख्सत कर दिया। इसके बाद देर रात पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस आरोपितों को उठाकर पूछताछ करने में लगी हुई है। थानाध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी नाम प्रकाश में आएंगे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।