खुद को प्रेमी बता दुल्हन के घर पर की फायरिंग, दूल्हे से संपर्क साधने का किया प्रयास...और यह सब भी

संवाद सूत्र, जागरण. रोहटा (मेरठ) : सरूरपुर थाना क्षेत्र की एक नगर पंचायत में शनिवार देररात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मनचला अपने साथी के साथ मिलकर युवती के घर पर पहुंच गया। जहां उसने दूसरी जगह निकाह करने पर अपहरण करने की धमकी देते हुए कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। ग्रामीणों के विरोध पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर चला गया। अगले दिन कस्बे में पहुंची बरात में आरोपित ने दूल्हे का मोबाइल नंबर लेने का प्रयास किया और उसके साथ गाली-गलौज कर दी। किसी तरह पीड़ित ने बेटी का निकाह कर रुखसत किया। इसके बाद थाने पहुंच कर पीड़ित ने नामजद तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने आरोपितों को उठाकर पूछताछ शुरू कर दी है।

कस्बा निवासी एक व्यक्ति की बेटी की शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। रविवार को कस्बे में बरात आनी थी। शनिवार देर रात कस्बा निवासी युवक अपने साथी के साथ युवती के घर पर पहुंच गया। जहां पर युवती को अपनी प्रेमिका बताते हुए कही दूसरी जगह निकाह करने पर अपहरण करने की धमकी दी। स्वजन जब तक कुछ समझ पाते, तब तक आरोपित ने साथी के साथ मिलकर युवती के दरवाजे पर कई राउंड फायरिंग कर दी। जिसके बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में दहशत हो गई है।