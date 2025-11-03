Language
    हाथों में मेहंदी सजाए दुल्हन करती रही इंतजार, दूल्हे और पिता ने किया शादी से इन्कार... यह रही वजह

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    मेरठ के दौराला में एक शादी में उस समय हंगामा हो गया जब दूल्हे ने दहेज में 20 लाख रुपये की मांग कर दी। दूल्हा और उसके परिवार वाले 20 लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे। बारात नहीं आने पर दुल्हन के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दहेज में 20 लाख की मांग पूरी न होने पर दूल्हे के पिता ने किया शादी से इन्कार। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दौराला के मटौर गांव स्थित एक फार्म हाउस में शादी की तैयारियां धरी रह गई। वहां दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन वह अपनी बरात लेकर नहीं आया। दूल्हे और उसके पिता ने नौकरी में खर्च हुए 20 लाख रुपये की मांग को लेकर अड़ गए। रकम नहीं मिलने पर दूल्हे व उसके पिता ने बरात लाने से साफ इन्कार कर दिया।

    रात में पुलिस ने दुल्हन के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। दौराला कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता परतापुर थाना क्षेत्र के गांव अछरोंडा निवासी अभिषेक शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा से किया था। अभिषेक शर्मा यूपी पुलिस में सिपाही है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि दो फरवरी 2025 में बेटी की रिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमे दो लाख रुपये खर्च हुए थे।

    एक नवंबर को सगाई में काफी खर्च किया। रविवार को बरात आने के लिए उन्होंने गांव मटौर स्थित सुमित्रा फार्म हाउस को डेढ़ लाख रुपये में बुक किया था। शाम तक भी जब बरात नही पहुंची तो दुल्हन के पिता ने वर पक्ष से देरी का कारण पूछता तो दुल्हे अभिषेक व उसके पिता ने दहेज में 20 लाख रुपये की मांग रख दी। साथ ही कहा कि उसकी नौकरी में 20 लाख रुपये खर्च हुए है, जब तक वह नहीं मिलेंगे तो वह बरात लेकर नहीं आएंगे। पीड़ित पिता ने मामले की जानकारी दौराला थाना पुलिस को दी।