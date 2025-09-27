-परतापुर में तीन गोदाम

मेरठ में पटाखा कारखाना पकड़ा, 50 लाख की विस्फोट सामग्री बरामद, मालिक और भांजा गिरफ्तार -परतापुर में तीन गोदाम बनाकर 42 कर्मचारी बना रहे थे पटाखे, गोदाम सील किए -बलिया निवासी चंदन सिंह ने गोदामों में भर रखा था विस्फोटक, भांजा भी गिरफ्तार जागरण संवाददाता, मेरठ : हवाई पट्टी मार्ग पर अछरोंडा मोड़ पर रंग बनाने की फैक्ट्री में दीपावली के लिए अवैध रूप से पटाखे तैयार किए जा रहे थे। तीन थानों की पुलिस और स्वाट टीम लगाकर शुक्रवार शाम छापामारी की गई। तीन गोदामों में करीब 50 लाख की विस्फोटक सामग्री को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पटाखे बना रहे 42 कर्मचारियों को मौके से हिरासत में लिया है, जबकि मालिक और उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के कंप्यूटर से मिले रिकार्ड में सामने आया कि पूरी वेस्ट यूपी से पटाखों के आर्डर लिए हुए थे। तीनों गोदामों को एसीएम और सीओ की मौजूदगी में सील कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलरूप से बलिया निवासी चंदन सिंह दस साल से परतापुर के इंदिरापुरम में मकान बनाकर परिवार संग रहता है। चंदन ने अछरोंडा मोड़ पर के विद्या प्लास्टिक इंटरप्राइजेज के नाम से फैक्ट्री संचालित कर रखी है। उक्त फैक्ट्री में होली का रंग और गुलाल बनता है। सीओ सौम्या अस्थाना के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस और स्वाट टीम ने चंदन की फैक्ट्री में छापामारी की। वहां पर अवैध तरीके से 50 लाख का विस्फोटक मिला। विस्फोटक से दीपावली के लिए पटाखे तैयार किए जा रहे थे। एक के बाद एक तीन गोदामों में पटाखे बनाने का काम चल रहा था। हिरासत में लिए गए कर्मचारियों को परिवार के सिपुर्द कर दिया। फैक्ट्री मालिक चंदन सिंह और उसके भांजे गौतम को गिरफ्तार कर लिया। सीओ ने बताया कि एक गोदाम चंदन का अपना है, जबकि दो गोदाम किराए पर लेकर विस्फोटक रखा था। चंदन का कंप्यूटर भी कब्जे में ले लिया है।