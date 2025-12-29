Language
    जाम में फंसने पर फूटा महिला दारोगा का गुस्सा, कार सवार दंपती को बेल्ट से पीटने की दी धमकी

    By Vinod Phogat Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:09 AM (IST)

    मेरठ के आबूलेन में जाम के दौरान एक महिला दारोगा ने कार सवार दंपती से गाली-गलौज की और बेल्ट से पीटने की धमकी दी। घटना का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। आबूलेन पर हुड़दंग व अराजकता बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तीन दिन पहले एक डाक्टर के द्वारा कार दौड़ाना, इसके बाद बेगमपुल पर अभाविप के कार्यकर्ताओं के द्वारा कार से बाहर निकलकर हुड़दंग मचाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ।

    रविवार रात में बांबे बाजार का एक और नया वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो गया। वीडियो में एक महिला दारोगा कार सवार दंपती के साथ गाली-गलौज करते हुए बेल्ट से पीटने की धमकी देते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने महिला दारोगा की पहचान कर ली है।

    रविवार रात करीब सात बजे आबूलेन पर गाड़ियों की कतार लगी थी। इस दौरान वहां एक महिला दारेागा अपनी आई-20 कार से पहुंची। जाम में फंसी महिला दारोगा अपनी गाड़ी के आगे अन्य कार को देख गुस्सा गई। दारोगा ने पहले तो कार में बैठे हुए ही आगे वाले कार सवार को गाली देना शुरू कर दिया।

    इसके बाद वह नीचे उतरकर आगे खड़ी कार के पास पहुंची और गेट खोलकर गाली-गलौज करने लगीं। कार में बैठी महिला ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी अपशब्द बोल दिए। इसके बाद युवक अपनी कार से बाहर निकला तो महिला दारोगा ने उसके साथ हाथापाई कर दी।

    इसके बाद उसे बेल्ट से पीटने व जेल भेजने की धमकी दी। सड़क पर हंगामा होता देख वहां भीड़ जमा हो गई। कुछ राहगीरों ने महिला दारोगा को समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी अभद्रता कर दी। इसी बीच लोगों ने वीडियो बनाकार इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। बना लिया।

    एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि महिला दारोगा रतना राठी अलीगढ़ के महुआ थाने में तैनात है। वह सहारनपुर में न्यायालय में बयान दर्ज कराने गई थी। रविवार को वापस लौटते समय वह किसी काम से बांबे बाजार गई थी। इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है।